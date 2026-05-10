Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης live το ντέρμπι τίτλου στην Ισπανία

H Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Καμπ Νόου για την 35η αγωνιστική της ισπανικής La Liga, το οποίο και μπορεί να αναδείξει και μαθηματικά πρωταθλητές τους Καταλανούς.
Μπαρτσελόνα: Γ. Γκαρσία, Ε. Γκαρσία, Κουμπαρσί, Μαρτίν, Κανσέλο, Πέδρι, Γκάβι, Ράσφορντ, Φερμίν, Όλμο, Τόρες
Ρεάλ Μαδρίτης: Κουρτουά, Φ. Γκαρσία, Χάουσεν, Ρούντιγκερ, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Καμαβινγκά, Τσουαμενί, Μπέλιγχαμ, Ντίαζ, Γ. Γκαρσία, Βινίσιους
Μεγάλη απουσία και για την Μπαρτσελόνα, με τον Γιαμάλ να μην βρίσκεται στην ενδεκάδα του Φλικ
Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει διαθέσιμο τον τραυματία Βαλβέρδε, ενώ εκτός παραμένει και ο Εμπαπέ
Το πανηγυρικό κλίμα χάλασε πάντως στο Καμπ Νόου από το θάνατο του πατέρα του Χάνσι Φλικ, λίγες ώρες πριν το ντέρμπι
Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται στο +11 από τη Ρεάλ Μαδρίτης και έχει την ευκαιρία να κατακτήσει τον τίτλο στην Ισπανία, ακόμη και με ισοπαλία
