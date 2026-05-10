Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης live το ντέρμπι τίτλου στην Ισπανία

Η Μπαρτσελόνα ψάχνει... φιέστα τίτλου κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης
La Liga Ισπανίας
35η αγωνιστική
Το λεωφορείο της Μπαρτσελόνα προς το Καμπ Νόου / REUTERS/Albert Gea
H Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Καμπ Νόου για την 35η αγωνιστική της ισπανικής La Liga, το οποίο και μπορεί να αναδείξει και μαθηματικά πρωταθλητές τους Καταλανούς.

22:05 | 10.05.2026
Ξεκίνησε το ντέρμπι!
22:04 | 10.05.2026
Οι ενδεκάδες στο Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης

Μπαρτσελόνα: Γ. Γκαρσία, Ε. Γκαρσία, Κουμπαρσί, Μαρτίν, Κανσέλο, Πέδρι, Γκάβι, Ράσφορντ, Φερμίν, Όλμο, Τόρες

Ρεάλ Μαδρίτης: Κουρτουά, Φ. Γκαρσία, Χάουσεν, Ρούντιγκερ, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Καμαβινγκά, Τσουαμενί, Μπέλιγχαμ, Ντίαζ, Γ. Γκαρσία, Βινίσιους

21:59 | 10.05.2026

Μεγάλη απουσία και για την Μπαρτσελόνα, με τον Γιαμάλ να μην βρίσκεται στην ενδεκάδα του Φλικ

21:53 | 10.05.2026

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει διαθέσιμο τον τραυματία Βαλβέρδε, ενώ εκτός παραμένει και ο Εμπαπέ

21:53 | 10.05.2026
Ο Χάνσι Φλικ
Πέθανε ο πατέρας του Χάνσι Φλικ λίγες ώρες πριν το Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης
Θρήνος για τον προπονητή της Μπαρτσελόνα πριν το «clasico» με τη Ρεάλ Μαδρίτης
21:53 | 10.05.2026

Το πανηγυρικό κλίμα χάλασε πάντως στο Καμπ Νόου από το θάνατο του πατέρα του Χάνσι Φλικ, λίγες ώρες πριν το ντέρμπι

21:50 | 10.05.2026

Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται στο +11 από τη Ρεάλ Μαδρίτης και έχει την ευκαιρία να κατακτήσει τον τίτλο στην Ισπανία, ακόμη και με ισοπαλία

21:47 | 10.05.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης για την 35η αγωνιστική της "La Liga" στην Ισπανία

21:47 | 10.05.2026
