Ο Μαξ Φερστάπεν πήρε το δεύτερο Γκραν Πρι της χρονιάς στη Formula 1, κατακτώντας την πρώτη θέση στην Ίμολα, έχοντας πίσω του τους Χάμιλτον και Νόρις.

Ο Ολλανδός πιλότος της Red Bull Racing κέρδισε για πρώτη φορά στην καριέρα του στην ιστορική ιταλική πίστα και ισοφάρισε σε 1-1 τον Χάμιλτον στις νίκες της φετινής σεζόν, σε μία “μονομαχία” που αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι τέλους για τον τίτλο.

