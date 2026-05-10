Ο απίθανος Απόστολος Σίσκος διέλυσε πανελλήνιο ρεκόρ 11 ετών και στα 200μ. πεταλούδα

Ο Απόστολος Σίσκος βρίσκεται σε δαιμονιώδη κατάσταση, διαλύοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στο Acropolis Swim Open στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ.

Μετά το πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ. ύπτιο, ήρθε το πανελλήνιο ρεκόρ και στα 200μ. πεταλούδα. Ο Απόστολος Σίσκος έκανε 1.56.13, καταρρίπτοντας το ρεκόρ ανδρών που είχε από τις 4/8/2015 (πριν 11 χρόνια δηλαδή) ο Στέφανος Δημητριάδης με 1:56.23 από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Καζάν.

Κατέρριψε και το πανελλήνιο ρεκόρ Νέων Ανδρών(1:56.42 είχε κάνει ο ίδιος στις 21 Ιουνίου 2024, στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου).

Παράλληλα, «έπιασε» και το όριο και σε αυτό το αγώνισμα για την παρουσία του στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2026 στο Παρίσι και το παγκόσμιο πρωτάθλημα 2027 στη Βουδαπέστη.