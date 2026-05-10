Premier League: Η Άστον Βίλα πλησίασε το Champions League, σημαντικός βαθμός και για τη Νότιγχαμ Φόρεστ

Η Άστον Βίλα πήρε την ισοπαλία με 2-2 στην έδρα της Μπέρνλι και έκανε ένα ακόμη “βήμα” για την έξοδο στο Champions League, όπως και η Νότιγχαμ Φόρεστ για την παραμονή στην Premier League, μετά το 1-1 επί της Νιούκαστλ.

Στην έδρα της Μπέρνλι, η Άστον Βίλα βρέθηκε να χάνει από νωρίς στο ματς, αλλά έφθασε στην ανατροπή με δύο γκολ των Μπάρκλεϊ και Γουάτκινς και παρότι ισοφαρίστηκε από τον Φλέμινγκ λίγο μετά, κράτησε μέχρι τέλος το βαθμό, που τη φέρνει στο +4 από την 6η θέση της Premier League, ενώ απομένουν δύο αγώνες για το φινάλε της σεζόν.

Αντίστοιχα, η Νότιγχαμ Φόρεστ δέχθηκε γκολ από τον Μπαρνς στο 78′, αλλά ο Άντερσον χάρισε την ισοπαλία στην ομάδα του, σκοράροντας εναντίον της Νιούκαστλ στο 88′. Οι “ερυθρόλευκοι” ανέβηκαν έτσι στο +6 από τη “ζώνη” του υποβιβασμού και ουσιαστικά εξασφάλισαν την παραμονή τους στην κατηγορία.