Ο Μασιούλις φωτογραφήθηκε γυμνός με το τρόπαιο του Basketball Champions League όπως ο πατέρας του

Με ιδιαίτερο τρόπο πανηγύρισε ο Γκίτις Μασιούλις την κατάκτηση του Basketball Champions League με τη Ρίτας.

Ο Λιθουανός φόργουορντ της Ρίτας, ο οποίος σημείωσε 8 πόντους στον τελικό με την ΑΕΚ, φωτογραφήθηκε γυμνός στα αποδυτήρια, με το τρόπαιο του Basketball Champions League να καλύπτει τα επίμαχα σημεία του.

Ο Μασιούλις δεν πρωτοτύπησε, αφού την ίδια φωτογραφία είχε βγάλει δύο φορές στο παρελθόν και ο πατέρας του, Τόμας Μασιούλις.

Ο Λιθουανός προπονητής ήταν βοηθός του Γιασικεβίτσιους στη Φενέρμπαχτσε το 2025 και παίκτης της Ζάλγκιρις το 1999. Και στις δύο περιπτώσεις, είχε τοποθετήσει μπροστά από τα γεννητικά του όργανα το τρόπαιο της Euroleague και φωτογραφήθηκε έτσι.