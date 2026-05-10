Γαλλία: Άγριος ξυλοδαρμός 9χρονου σε αγώνα ποδοσφαίρου

Απίστευτη είδηση από τη Γαλλία, όπου σε ένα τουρνουά ποδοσφαίρου για παιδιά κάτω των 11 ετών, στο Βαντέν λε Βιέιγ, ένας 9χρονος οδηγήθηκε στο νοσοκομείο μετά από άγριο ξυλοδαρμό.

Ο 9χρονος ποδοσφαιριστής φέρεται να δέχθηκε σειρά χτυπημάτων στο σώμα και στο κεφάλι, μετά από μία λογομαχία με αντιπάλους του στο τουρνουά των ακαδημιών στο Βαντέν λε Βιέιγ της Γαλλίας.

Ο πρόεδρος της ομάδας του, Ζιλιέν Μπορί, ανέφερε σχετικά τα εξής: «Με το σφύριγμα της λήξης δημιουργήθηκε ένταση στο κέντρο του γηπέδου. Ο Ματεό δέχθηκε σπρώξιμο από έναν παίκτη της Κρεΐγ. Αντέδρασε σπρώχνοντάς τον πίσω, μετά ένας άλλος τον έριξε κάτω κι ενώ βρισκόταν στο έδαφος, πέντε παίκτες τον κλωτσούσαν στο στήθος και στο κεφάλι. Ζήτησα από τον προπονητή της Κρεΐγ τα ονόματα των παιδιών που συμμετείχαν, αλλά αρνήθηκε να μου τα δώσει, υποστηρίζοντας ότι ο δικός μας παίκτης προκάλεσε το επεισόδιο».

Ο 9χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λανς, με τους παίκτες από τις υπόλοιπες ομάδες του τουρνουά, να του κάνουν “pasillo” έξω από το γήπεδο, καθώς έφευγε από το νοσοκομείο.

Imagine tu déposes ton petit de 9 ans à un tournoi de foot et tu le retrouves à l’hosto parce que des petites crapules l’ont roué de coups sur un terrain..



Quelle société de merde ! Ça me dégoûte !



Bon rétablissement à ce petit ! pic.twitter.com/gu9Eiwugye — Bleu Blanc Rouge ! (@LBleuBlancRouge) May 9, 2026

Η ομάδα του καταγγέλλει όμως ότι η αντίπαλη ομάδα «πανηγύριζε μόνη της την κατάκτηση του Κυπέλλου».