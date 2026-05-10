Αθλητικά

Γαλλία: Άγριος ξυλοδαρμός 9χρονου σε αγώνα ποδοσφαίρου

Στο νοσοκομείο κατέληξε ένα 9χρονος μετά από γροθιές στο κεφάλι
Μπάλα πόδοσφαίρου
Μπάλα πόδοσφαίρου (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Απίστευτη είδηση από τη Γαλλία, όπου σε ένα τουρνουά ποδοσφαίρου για παιδιά κάτω των 11 ετών, στο Βαντέν λε Βιέιγ, ένας 9χρονος οδηγήθηκε στο νοσοκομείο μετά από άγριο ξυλοδαρμό.

Ο 9χρονος ποδοσφαιριστής φέρεται να δέχθηκε σειρά χτυπημάτων στο σώμα και στο κεφάλι, μετά από μία λογομαχία με αντιπάλους του στο τουρνουά των ακαδημιών στο Βαντέν λε Βιέιγ της Γαλλίας.

Ο πρόεδρος της ομάδας του, Ζιλιέν Μπορί, ανέφερε σχετικά τα εξής: «Με το σφύριγμα της λήξης δημιουργήθηκε ένταση στο κέντρο του γηπέδου. Ο Ματεό δέχθηκε σπρώξιμο από έναν παίκτη της Κρεΐγ. Αντέδρασε σπρώχνοντάς τον πίσω, μετά ένας άλλος τον έριξε κάτω κι ενώ βρισκόταν στο έδαφος, πέντε παίκτες τον κλωτσούσαν στο στήθος και στο κεφάλι. Ζήτησα από τον προπονητή της Κρεΐγ τα ονόματα των παιδιών που συμμετείχαν, αλλά αρνήθηκε να μου τα δώσει, υποστηρίζοντας ότι ο δικός μας παίκτης προκάλεσε το επεισόδιο».

Ο 9χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λανς, με τους παίκτες από τις υπόλοιπες ομάδες του τουρνουά, να του κάνουν “pasillo” έξω από το γήπεδο, καθώς έφευγε από το νοσοκομείο.

Η ομάδα του καταγγέλλει όμως ότι η αντίπαλη ομάδα «πανηγύριζε μόνη της την κατάκτηση του Κυπέλλου».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
121
112
69
62
62
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo