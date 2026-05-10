ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Οι ενδεκάδες του αθηναϊκού ντέρμπι

Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού για το μεταξύ τους ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφεια για την τέταρτη αγωνιστική των πλέι οφ της Super League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε να ξεκινήσει τον Πήλιο αντί του Πενράις στην άμυνα και τον Γιόβιτς αντί του Ζίνι στην κορυφή της επίθεσης της ΑΕΚ.

Από την πλευρά του, ο Ράφα Μπενίτεθ άλλαξε τον σχηματικό του Παναθηναϊκού, ο οποίος κατεβαίνει με τετράδα στην άμυνα και τον Παντελίδη βασικό στα εξτρέμ.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά, Περέιρα, Βάργκα, Γιόβιτς.

Αναπληρωματικοί: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκεοργκίεβ, Βίντα, Πενράις, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Μάνταλος, Λιούμπιτσιτς, Κουτέσα, Ελίασον, Ζίνι.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Κουντούρης, Παντελίδης, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τετέι.

Αναπληρωματικοί: Τσάβες, Κότσαρης, Κώτσιρας, Τσιριβέγια, Σιώπης, Ζαρουρί, Τζούρισιτς, Βιλένα, Γιάγκουσιτς, Σφιντέρσκι, Πάντοβιτς.