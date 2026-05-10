ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Οι ενδεκάδες του αθηναϊκού ντέρμπι

Με τετράδα στην άμυνα ο Παναθηναϊκός, με Γιόβιτς στην επίθεση η ΑΕΚ
Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού για το μεταξύ τους ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφεια για την τέταρτη αγωνιστική των πλέι οφ της Super League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε να ξεκινήσει τον Πήλιο αντί του Πενράις στην άμυνα και τον Γιόβιτς αντί του Ζίνι στην κορυφή της επίθεσης της ΑΕΚ.

Από την πλευρά του, ο Ράφα Μπενίτεθ άλλαξε τον σχηματικό του Παναθηναϊκού, ο οποίος κατεβαίνει με τετράδα στην άμυνα και τον Παντελίδη βασικό στα εξτρέμ.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά, Περέιρα, Βάργκα, Γιόβιτς.

Αναπληρωματικοί: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκεοργκίεβ, Βίντα, Πενράις, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Μάνταλος, Λιούμπιτσιτς, Κουτέσα, Ελίασον, Ζίνι.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Κουντούρης, Παντελίδης, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τετέι.

Αναπληρωματικοί: Τσάβες, Κότσαρης, Κώτσιρας, Τσιριβέγια, Σιώπης, Ζαρουρί, Τζούρισιτς, Βιλένα, Γιάγκουσιτς, Σφιντέρσκι, Πάντοβιτς.

