Πέθανε ο πατέρας του Χάνσι Φλικ λίγες ώρες πριν το Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης

Θρήνος για τον προπονητή της Μπαρτσελόνα πριν το «clasico» με τη Ρεάλ Μαδρίτης
Ο Χάνσι Φλικ
Ο Χάνσι Φλικ σε αγώνα της Μπαρτσελόνα / REUTERS/Isabel Infantes
Στο πένθος έχει βυθιστεί ο προπονητής της Μπαρτσελόνα, Χάνσι Φλικ, λίγες ώρες πριν το ντέρμπι της ομάδας του με τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του.

Ο Χάνσι Φλικ αποφάσισε όμως να παραμείνει στο πλευρό της ομάδας του και θα βρεθεί κανονικά στον πάγκο της Μπαρτσελόνα για το ντέρμπι της Ρεάλ Μαδρίτης, με τις δύο ομάδες να εκφράζουν κι επίσημα τα συλλυπητήριά τους για τον Γερμανό τεχνικό.

Η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα

«Η Μπαρτσελόνα και ολόκληρη η οικογένεια των μπλαουγκράνα θέλουμε να εκφράσουμε την αγάπη και τη στήριξή μας προς τον Χάνσι Φλικ για τον θάνατο του πατέρα του. Συμμεριζόμαστε τον πόνο του και στεκόμαστε στο πλευρό του σε αυτή τη τόσο δύσκολη στιγμή για τον ίδιο και την οικογένειά του».

Η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης

«Η Ρεάλ Μαδρίτης, ο πρόεδρός της και το Διοικητικό της Συμβούλιο εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για τον θάνατο του πατέρα του Χάνσι Φλικ, προπονητή της Μπαρτσελόνα. Η Ρεάλ Μαδρίτης θέλει να εκφράσει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή της στους οικείους του και σε όλους τους αγαπημένους του. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη».

