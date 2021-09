Ο Κίμι Ραϊκόνεν ανακοίνωσε πως στο τέλος της φετινή σεζόν στη Formula 1 θα βάλει τέλος στην τεράστια καριέρα του.

Μετά από 20 χρόνια και την κατάκτηση ενός παγκοσμίου πρωταθλήματος με την Ferrari, ο Κίμι Ραϊκόνεν ρίχνει τίτλους τέλους στην μεγάλη καριέρα του στη Formula 1. Ο Φινλανδός πιλότος, που πλέον τρέχει με το μονοθέσιο της Alfa Romeo, ενημέρωσε σχετικά με αυτή του την απόφαση με ανάρτηση στο Instagram, όπου έγραψε χαρακτηριστικά:

«Αυτό ήταν. Αυτή θα είναι η τελευταία μου χρονιά στη Formula 1. Είναι μια απόφαση που πήρα τον περασμένο χειμώνα, δεν ήταν εύκολη, όμως μετά από αυτήν τη σεζόν έφτασε η στιγμή για νέα πράγματα».

O 42χρονος πιλότος έκανε ντεμπούτο στη Formula 1 το 2001 και μέχρι σήμερα έχει καταγράψει 21 νίκες, 1865 πόντους, 18 pole positions και 46 ταχύτερους γύρους, ενώ στο βάθρο έχει βρεθεί 101 φορές.

BREAKING: Kimi Raikkonen announces this will be his final season in #F1 pic.twitter.com/U4m9xMEyzJ