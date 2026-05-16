Ο ΠΑΟΚ «τίναξε την μπάνκα» για να κλείσει τον Νικ Καλάθη

Ο ΠΑΟΚ είναι αποφασισμένος να διεκδικήσει την είσοδό του στη Euroleague και θα “εκτοξεύσει” το μπάτζετ της νέας σεζόν, όπως φαίνεται και από το συμβόλαιο που προσέφερε στον Νικ Καλάθη.

Με την Παρτιζάν να δίνει 1,1 εκατομμύριο ευρώ στον Νικ Καλάθη για να παραμείνει στο Βελιγράδι, ο ΠΑΟΚ… τίναξε την μπάνκα και έδωσε σχεδόν 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για διετές συμβόλαιο στο άλλοτε πρωταθλητή Ευρώπης με τον Παναθηναϊκό.

Στα 36 του χρόνια, ο Έλληνας γκαρντ θα επιστρέψει έτσι στην Ελλάδα, για να φορέσει αυτή τη φορά τη φανέλα του “δικεφάλου του Βορρά” και να παλέψει μαζί του στο Europcup, για το “εισιτήριο” προς τη Euroleague, στην οποία είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών σε ασίστ και κλεψίματα.