Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Με Λόβρεν στη Λεωφόρο οι Θεσσαλονικείς

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στην τελευταία αγωνιστική των πλέι οφ της Super League, με τον Ντέγιαν Λόβρεν να τίθεται στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Έχοντας ταλαιπωρηθεί αρκετά από τραυματισμούς, ο Ντέγιαν Λόβρεν έχασε πολλά παιχνίδια του ΠΑΟΚ τη φετινή σεζόν, αλλά είναι διαθέσιμος για την… αυλαία της σεζόν και θα ταξιδέψει με την ομάδα στην Αθήνα για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

