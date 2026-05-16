Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Με Λόβρεν στη Λεωφόρο οι Θεσσαλονικείς

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στην τελευταία αγωνιστική των πλέι οφ της Super League, με τον Ντέγιαν Λόβρεν να τίθεται στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου.
Έχοντας ταλαιπωρηθεί αρκετά από τραυματισμούς, ο Ντέγιαν Λόβρεν έχασε πολλά παιχνίδια του ΠΑΟΚ τη φετινή σεζόν, αλλά είναι διαθέσιμος για την… αυλαία της σεζόν και θα ταξιδέψει με την ομάδα στην Αθήνα για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.
Η ενημέρωση από την ΠΑΟΚ
Λίγο πριν η ομάδα μπει στο αεροπλάνο για να ταξιδέψει στην Αθήνα για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, ολοκλήρωσε την προετοιμασία της στη Νέα Μεσημβρία ενόψει Παναθηναϊκού.
Η τελευταία προπόνηση της ομάδας ήταν αφιερωμένη στην τακτική προσέγγιση του αγώνα στη Λεωφόρο, ενώ έγινε ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις.
Ο Ντέγιαν Λόβρεν προπονήθηκε κανονικά με την ομάδα, ενώ ο Μαντί Καμαρά υποβλήθηκε σε θεραπεία. Η ομάδα αναχωρεί το απόγευμα με πτήση τσάρτερ από το αεροδρόμιο Μακεδονία για Αθήνα.