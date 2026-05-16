Η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Πέιτον Στερνς στο Στρασβούργο

Την πρώην αθλήτρια του Τομ Χιλ καλείται να αποκλείσει η Σάκκαρη
Την πρώτη της αντίπαλο στο “500άρι” τουρνουά του Στρασβούργου έμαθε η Μαρία Σάκκαρη, με την κληρωτίδα να φέρνει απέναντί της, την Αμερικανίδα Πέιτον Στερνς.

Λίγο πριν πέσει στη “μάχη” για το Roland Garros, η Μαρία Σάκκαρη αποφάσισε να συμμετάσχει στο τουρνουά του Στρασβούργου και στον πρώτο γύρο θα αντιμετωπίσει την Πέιτον Στερνς, την οποία προπονούσε πριν λίγους μήνες, ο νυν προπονητής της Ελληνίδας τενίστριας, Τομ Χιλ.

Η Αμερικανίδα είναι στο Νο49 της παγκόσμιας κατάταξης, δύο θέσεις πίσω από την Σάκκαρη, η οποία θα ψάξει μία καλή πορεία στο “500άρι” τουρνουά της WTA, ώστε να πάρει ψυχολογία και για το γαλλικό Γκραν Σλαμ. Όποια από τις δύο τενίστριες νικήσει πάντως στην πρεμιέρα, θα βρεθεί στο δεύτερο γύρο, πιθανότατα κόντρα Λιουντμίλα Σαμσόνοβα.

