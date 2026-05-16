O Eμμανουήλ Καραλής έμεινε στην 7η θέση με άλμα στα 5,70 μέτρα στο Diamond League της Σανγκάης

Δεν «έπιασε» τα συνηθισμένα του στάνταρ ο Καραλής στη Σανγκάη
Ο Εμμανουήλ Καραλής σε προσπάθεια του στο επί κοντώ (ΕΛΕΝΑ ΓΚΟΝΤΣΑΡΕΒΑ / EUROKINISSI)
Μακριά από τον καλό του εαυτό, ο Eμμανουήλ Καραλής δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τα 5,90 μέτρα και έμεινε στην 7η θέση του άλματος επί κοντώ, στον πρώτο αγώνα της σεζόν στο Diamond League της Σανγκάης.

Ο Εμμανουήλ Καραλής δεν ήταν σε καλή κατάσταση στον αγώνα του Diamond League της Σανγκάης και χρειάστηκε τρεις προσπάθειες για να περάσει τα 5,7ο μέτρα, ανεβάζοντας στη συνέχεια τον πήχη στα 5,90 μέτρα.

Σε αυτό το ύψος έριξε και τις τρεις φορές τον πήχη, με αποτέλεσμα να καταλήξει στην 7η θέση. Στην κορυφή βρέθηκε για μία ακόμη φορά ο Μόντο Ντουπλάντις, κάνοντας ρεκόρ αγώνα στα 6,12 μέτρα.

Επόμενος σταθμός για τον Καραλή το Diamond League του Ξιάμεν στην Κίνα.

