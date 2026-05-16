Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός: Με 11άδα οι Πειραιώτες στο δεύτερο παιχνίδι των πλέι οφ της GBL

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Κολοσσό Ρόδου, με στόχο το 2-0 στα πλέι οφ της GBL, αλλά ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει μόνο 11 παίκτες στη διάθεσή του.

Με τον Ολυμπιακό να έχει μπροστά του το Final Four της Euroleague, ο Γιώργος Μπαρτζώκας άφησε στην Αθήνα για να ξεκουραστούν, τους Νίκολα Μινλουτίνοφ, Εβάν Φουρνιέ και Τόμας Γουόκαπ, μένοντας με… 11άδα για το ματς με τον Κολοσσό Ρόδου.

Κι αυτό γιατί εκτός είναι και οι Κόρι Τζόσεφ, Σακίλ ΜακΚίσικ και Μουστάφα Φαλ, οι οποίοι και έχουν “κοπεί” από τη λίστα των ξένων για το ελληνικό πρωτάθλημα.

Η 11άδα του Ολυμπιακού στο ματς με τον Κολοσσό Ρόδου: Νιλικίνα, Γουόρντ, Λαρεντζάκης, Μόρις, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Βεζένκοφ, Πίτερς, Χολ, Τζόουνς