Ο Ζαν Μοντέρο της Βαλένθια αναδείχθηκε MVP των πλέι οφ της EuroLeague

Ο 22χρονος Δομινικανός ξεχώρισε στη σειρά με τον Παναθηναϊκό
Ο Μοντέρο σε αγώνα της Βαλένθια (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
Ο Ζαν Μοντέρο ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην πρόκριση της Βαλένθια επί του Παναθηναϊκού στα πλέι οφ της Euroleague και αναδείχθηκε MVP της δεύτερης φάσης της διοργάνωσης.

Η Βαλένθια ετοιμάζεται πλέον για το πρώτο Final Four της ιστορίας της στη Euroleague, με τον Ζαν Μοντέρο να είναι ο ηγέτης της ομάδας του Πέδρο Μαρτίνεθ και να κερδίζει την αποθέωση των διοργανωτών.

Η Euroleague τον ανακοίνωσε MVP των πλέι οφ και έγραψε στη σχετική της ανάρτηση τα εξής: “Κρίσιμες στιγμές. Ελίτ αριθμοί. Οδηγώντας τη Βαλένθια στο πρώτο της Final Four. Ο Ζαν Μοντέρο είναι ο MVP των playoffs της EuroLeague για το 2026”.

Ο Μοντέρο είχε 18,6 πόντους, 4,2 ριμπάουντ, 5,8 ασίστ και 26,8 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης κατά μέσο όρο στα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό.

