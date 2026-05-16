Ο Ζαν Μοντέρο της Βαλένθια αναδείχθηκε MVP των πλέι οφ της EuroLeague

Ο Ζαν Μοντέρο ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην πρόκριση της Βαλένθια επί του Παναθηναϊκού στα πλέι οφ της Euroleague και αναδείχθηκε MVP της δεύτερης φάσης της διοργάνωσης.

Η Βαλένθια ετοιμάζεται πλέον για το πρώτο Final Four της ιστορίας της στη Euroleague, με τον Ζαν Μοντέρο να είναι ο ηγέτης της ομάδας του Πέδρο Μαρτίνεθ και να κερδίζει την αποθέωση των διοργανωτών.

Η Euroleague τον ανακοίνωσε MVP των πλέι οφ και έγραψε στη σχετική της ανάρτηση τα εξής: “Κρίσιμες στιγμές. Ελίτ αριθμοί. Οδηγώντας τη Βαλένθια στο πρώτο της Final Four. Ο Ζαν Μοντέρο είναι ο MVP των playoffs της EuroLeague για το 2026”.

Clutch moments. Elite numbers. Leading @valenciabasket to its first-ever #F4GLORY.



Jean Montero named 2026 EuroLeague Playoffs MVP



Standout player of the 2026 EuroLeague Playoffs



Jean Montero led @valenciabasket to the Final Four after a stunning series comeback against Panathinaikos pic.twitter.com/u0Ul9qFOOo — EuroLeague (@EuroLeague) May 16, 2026

Ο Μοντέρο είχε 18,6 πόντους, 4,2 ριμπάουντ, 5,8 ασίστ και 26,8 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης κατά μέσο όρο στα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό.