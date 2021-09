Ο Κίμι Ραϊκόνεν δεν θα δώσει το “παρών” στο ολλανδικό γκραν-πρι της Formula 1.

Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της απόφασής του να βάλει τέλος στην καριέρα του, ο Κίμι Ραϊκόνεν στάθηκε άτυχος, καθώς βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό. Ο Φινλανδός πιλότος τέθηκε σε καραντίνα κι αποσύρθηκε από τον αγώνα.

Στη θέση του Ραϊκόνεν, θα συμμετέχει με την Άλφα Ρομέο ο Πολωνός πιλότος Ρόμπερτ Κούμπιτσα στον αυριανό αγώνα (Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου).

