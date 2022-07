Ο Κάρλος Σάινθ ήταν ο μεγάλος νικητής του Grand Prix του Σίλβερστόουν, ύστερα από μια εκπληκτική κούρσα, με τον οδηγό της Ferrari να παίρνει τη πρώτη νίκη της καριέρας του.

Αυτή είναι πρώτη νίκη σε γκραν πριν της F1 για τον πιλότο της Ferrari. O Μεξικανός Σέρχιο Πέρεθ, με τη Red Bull τερμάτισε δεύτερος ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε ο Βρετανός Λιούις Χάμιλτον με Mercedes.

Η Κούρσα στο Σίλβερστοουν σημαδεύτηκε από τη σύγκρουση του Ρασέλ και του Γκουαζού Ζου που είχε ως αποτέλεσμα το μονοθέσιο Alfa Romeo του τελευταίου να ανατραπεί και να αναποδογυρίσει με αποτέλεσμα να προσκρούσει στα προστατευτικά λάστιχα και να καταλήξει στα συρματοπλέγματα μια ανάσα από τους θεατές.

Ο οδηγός της Alfa Romeo βγήκε αλώβητος χάρη στο halo και διακομίστηκε άμεσα σε νοσοκομείο όπου λίγο αργότερα πήρε εξιτήριο, με την Formula 1 να καθησυχάσει με ενημέρωση της για την κατάσταση της υγείας του.

Στα αξιοσημείωτα της κούρσας η 4η θέση του Λεκλέρκ και η 7η θέση του διεκδικητή του τίτλου Φερστάπεν.

