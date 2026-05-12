Σοκ στο NBA: Πέθανε ο Μπράντον Κλαρκ των Μέμφις Γκρίζλις σε ηλικία 29 ετών

Ο Μπράντον Κλαρκ των Μέμφις Γκρίζλις σε ηλικία 29 ετών πέθανε και βύθισε στη θλίψη τον κόσμο του NBA, όπως και συνολικά το χώρο του αθλητισμού.

Τα αίτια του θανάτου του Μπράντον Κλαρκ δεν έχουν γίνει γνωστά, ωστόσο η σοκαριστική είδηση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την σύλληψή του στο Αρκάνσο για διακίνηση ναρκωτικών και υπερβολική ταχύτητα. Οι Μέμφις Γκρίζλις και το NBAτον αποχαιρέτησαν με ανακοινώσεις.

Ο Κλαρκ είχε επιλεγεί το 2019 στο νούμερο 21 του NBA Draft και πέρασε όλη του την επαγγελματική καριέρα στο Μέμφις, με το οποίο είχε υπογράψει το 2022 συμβόλαιο αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τα τελευταία χρόνια η πορεία του είχε επηρεαστεί από τραυματισμούς, καθώς λόγω της ρήξης αχιλλείου, αλλά και άλλων προβλημάτων στο γόνατο και στη γάμπα τα λεπτά συμμετοχής του είχαν επηρεαστεί σημαντικά.

Στο NBA πρόλαβε να αγωνιστεί σε 309 ματς και μέτρησε κατά μέσο όρο 10.2 πόντους, 5.5 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ.

H ανακοίνωση των Γκρίζλις

«Είμαστε συντετριμμένοι από την τραγική απώλεια του Μπράντον Κλαρκ. Ο Μπράντον ήταν ένας εξαιρετικός συμπαίκτης και ένας ακόμα καλύτερος άνθρωπος, του οποίου η επίδραση στον οργανισμό και στην ευρύτερη κοινότητα του Μέμφις δεν θα ξεχαστεί. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, είπε από την πλευρά του: «Είμαστε συντετριμμένοι όταν μάθαμε για τον θάνατο του Μπράντον Κλαρκ. Ως ένα από τα μακροβιότερα μέλη των Γκρίζλις, ο Μπράντον ήταν ένας αγαπημένος συμπαίκτης και ηγέτης που έπαιζε το παιχνίδι με τεράστιο πάθος και σθένος. Οι σκέψεις και τα συλλυπητήριά μας είναι με την οικογένεια του Μπράντον, τους φίλους του και τον οργανισμό των Γκρίζλις».