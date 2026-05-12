Βαθμολογία πλέι άουτ Super League: «Αγκαλιά» με την παραμονή ο Αστέρας Τρίπολης, σε δύσκολη θέση Πανσερραϊκός και ΑΕΛ Novibet

Ο Αστέρας Τρίπολης με τη νίκη που έκανε κόντρα στον Πανσερραϊκό είναι πολύ κοντά στην παραμονή στην Super League, αφού απέκτησε προβάδισμα τεσσάρων βαθμών από τον Πανσερραικό, με δύο αγωνιστικές να απομένουν.

Η ΑΕΛ Novibet ήταν κοντά σε μία νίκη που θα της έδινε την ελπίδα για την παραμονή, όμως ο Γκαρθία έκανε το 1-1 για τον Παναιτωλικό, ο οποίος εξασφάλισε και μαθηματικά την παραμονή του στην Super League. Οι «βυσσινί» παρέμειναν στην τελευταία θέση με 27 βαθμούς.

Ο Ατρόμητος κέρδισε άνετα 3-0 στην έδρα της Κηφισιάς και «κλείδωσε» την 9η θέση στη τελική κατάταξη του πρωταθλήματος, με την ομάδα του Λέτο να είναι μία θέση κάτω.

Πανσερραϊκός και ΑΕΛ Novibet είναι κοντά στον υποβιβασμό, καθώς έχουν απόσταση μεγαλύτερη από μίας νίκης από τον Αστέρα Τρίπολης, που πήρε σημαντικά αποτελέσματα στις τελευταίες αγωνιστικές των πλέι άουτ.

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής

Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός 1-0

Κηφισιά – Ατρόμητος 0-3

Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet 1-1

Η βαθμολογία της 8ης αγωνιστικής

9. Ατρόμητος 43

10.Κηφισιά 37

11. Παναιτωλικός 35

12. Αστέρας Τρίπολης 32

13. Πανσερραϊκός 28

14. ΑΕΛ Novibet 27

Η επόμενη αγωνιστική (9η)

Σάββατο 16 Μαϊου

Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά (7μμ)

ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος (7μμ)

Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός (7μμ)

Η τελευταία (10η) αγωνιστική

Πέμπτη 21 Μαϊου

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός (7μμ)

Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet (7μμ)

Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης (7μμ)