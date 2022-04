Η Ατλέτικο Μαδρίτης ηττήθηκε με 1-0 από τη Μάντσεστερ Σίτι στο πρώτο μεταξύ τους ματς για το Champions League, αλλά αντιμετωπίζει και μία νέα πειθαρχική δίωξη από τα αρμόδια όργανα της UEFA.

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία αναμένεται να αποφασίσει για την τιμωρία των “ροχιμπλάνκος” ενόψει και του αγώνα ρεβάνς των δύο ομάδων στο “Wanda Metropolitano”, για τη συμπεριφορά των οπαδών τους στο εκτός έδρας ματς με τους “Πολίτες”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι φίλοι της Ατλέτικο φέρονται -μεταξύ άλλων- να κατηγορούνται για ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο και ως εκ τούτου, κινδυνεύουν με ποινές από την UEFA.

Breaking: Atletico Madrid have been charged with ‘discriminatory behaviour’ by UEFA following Tuesday night’s game with #MCFC at the Etihad. They’ve also been charged with the throwing of objects by fans