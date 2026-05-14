Μουντιάλ 2026: Η αναχώρηση της Εθνικής Ιράν με οπαδούς να φωνάζουν «θάνατος σε Αμερική και Ισραήλ»

Οπαδοί συγκεντρώθηκαν στην Τεχεράνη για να αποχαιρετήσουν την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν
Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
Το Ιράν πραγματοποίησε το βράδυ της Τετάρτης (13.05.2026) μία τελετή αποχαιρετισμού της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν, ενόψει της αναχώρησής της για το Μουντιάλ του 2026.

Χιλιάδες κόσμου βρέθηκαν στην πλατεία Ενκελάμπ της Τεχεράνης, τη στιγμή που η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή κρέμεται από μια κλωστή, ακόμη και αν εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες τη συμμετοχή της εθνικής Ιράν στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό τουρνουά που ξεκινάει σε λιγότερο από έναν μήνα.

Η αποστολή θα κάνει την προετοιμασία της στην Τουρκία και οι φίλαθλοι αποχαιρέτησαν τους παίκτες, φωνάζοντας αρκετά συνθήματα που προκάλεσαν αντιδράσεις. Συγκεκριμένα, οι Ιρανοί φώναζαν “Θάνατος στην Αμερική”, “Θάνατος στο Ισραήλ” και “Θάνατος στους υποκριτές”, με τους ποδοσφαιριστές να μην αντιδρούν ιδιαίτερα.

Στην “τελετή” που στήθηκε -στο backround υπήρχε φωτογραφία των παικτών της ομάδας, να χαιρετούν στρατιωτικά- είχαμε και την αποκάλυψη της φανέλας που θα φορέσουν οι ποδοσφαιριστές στο Μουντιάλ του 2026.

Η Εθνική Ιράν έχει κληρωθεί στον 7ο όμιλο του Μουντιά, του 2026, με αντιπάλους τη Νέα Ζηλανδία, το Βέλγιο και την Αίγυπτο. Οι Ιρανοί έχουν επιλέξει ως βάση τους το Τουσόν της Αριζόνα.

