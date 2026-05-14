Σύζυγος Τζέριαν Γκραντ: «Είμαστε συντετριμμένοι – Φίλοι του Παναθηναϊκού, σας αγαπάμε»

Το story της συζύγου του γκαρντ του Παναθηναϊκού
Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα από τη Βαλένθια στη “Roig Arena” (81-64) και με σκορ 3-2 αποκλείστηκε από το Final 4 της Euroleague που θα γίνει στην Αθήνα.

Η σύζυγος του Τζέριαν Γκραντ, Έμιλι, έστειλε το δικό της μήνυμα προς τους φίλους του Παναθηναϊκού, μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό της ομάδας από τη Βαλένθια, τονίζοντας ότι είναι συντετριμμένοι από αυτή την εξέλιξη.

Στη φωτογραφία που ανέβασε -με τον Αμερικανό γκαρντ να είναι μαζί με τα δύο τους παιδιά- εξέφρασε τη στήριξή της προς τον κόσμο των “πράσινων” υπογραμμίζοντας ότι οι δυσκολίες είναι μέρος της διαδρομής.

Συγκεκριμένα, η Έμιλι Γκαντ ανέβασε μία φωτογραφία τον Αμερικανό γκαρντ μαζί με τα δύο τους παιδιά, γράφοντας χαρακτηριστικά: “Είμαστε συντετριμμένοι. Όμως, οι συζητήσεις μαζί τους για τη ζωή, τα μαθήματα, την οικογένεια, το μπάσκετ, τις δυσκολίες και τον χαρακτήρα είναι ξεχωριστές. Όλα αυτά είναι μέρος της διαδρομής και πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε. Φίλοι της PAO, σας αγαπάμε. Είμαστε μαζί σας σε αυτή τη θλιβερή στιγμή”.

