Ο Γιανίκ Σίνερ έσπασε ιστορικό ρεκόρ του Νόβακ Τζόκοβιτς και προκρίθηκε στα ημιτελικά της Ρώμης

Ο Ιταλός κορυφαίος τενίστας παίρνει το δικό του χώρο στο “βιβλίο” της ιστορίας του τένις
Ο Γιανίκ Σίνερ επικράτησε με χαρακτηριστική άνεση του Αντρέι Ρούμπλεφ με 2-0 σετ (6-2, 6-4) και προκρίθηκε στα ημιτελικά στο Internazionali d’Italia, γράφοντας ιστορία. Με τη νίκη του αυτή, ο 24χρονος Ιταλός (Νο. 1 στην παγκόσμια κατάταξη) έσπασε ρεκόρ του Νόβακ Τζόκοβιτς!

Ο Γιανίκ Σίνερ έφτασε τις 32 διαδοχικές νίκες σε 1000άρια τουρνουά της ATP, ξεπερνώντας το – μέχρι πρότινος – ρεκόρ του Νόβακ Τζόκοβιτς, που κρατούσε από το 2011!

Παράλληλα, ο Σίνερ “τρέχει” συνολικά 27 σερί νίκες στο tour και πλέον βάζει στο στόχαστρο το θρυλικό 43-0 που είχε πετύχει ο Σέρβος το 2011.

Να αναφέρουμε ότι αυτή ήταν η 8η νίκη του Σίνερ απέναντι στον Ρούμπλεφ σε 11 αναμετρήσεις.

Πλέον, ο νεαρός Ιταλός περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του στον μεγάλο τελικό της Ρώμης, ο οποίος και θα προκύψει από το ζευγάρι Μεντβέντεφ–Λανταλούθε.

