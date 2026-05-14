Ο Γιανίκ Σίνερ έσπασε ιστορικό ρεκόρ του Νόβακ Τζόκοβιτς και προκρίθηκε στα ημιτελικά της Ρώμης

Ο Γιανίκ Σίνερ επικράτησε με χαρακτηριστική άνεση του Αντρέι Ρούμπλεφ με 2-0 σετ (6-2, 6-4) και προκρίθηκε στα ημιτελικά στο Internazionali d’Italia, γράφοντας ιστορία. Με τη νίκη του αυτή, ο 24χρονος Ιταλός (Νο. 1 στην παγκόσμια κατάταξη) έσπασε ρεκόρ του Νόβακ Τζόκοβιτς!

Ο Γιανίκ Σίνερ έφτασε τις 32 διαδοχικές νίκες σε 1000άρια τουρνουά της ATP, ξεπερνώντας το – μέχρι πρότινος – ρεκόρ του Νόβακ Τζόκοβιτς, που κρατούσε από το 2011!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, ο Σίνερ “τρέχει” συνολικά 27 σερί νίκες στο tour και πλέον βάζει στο στόχαστρο το θρυλικό 43-0 που είχε πετύχει ο Σέρβος το 2011.

Να αναφέρουμε ότι αυτή ήταν η 8η νίκη του Σίνερ απέναντι στον Ρούμπλεφ σε 11 αναμετρήσεις.

The moment Sinner broke Djokovic’s record for longest win streak in Masters history



32

Djokovic – 31

Djokovic – 30

Federer – 29

Nadal – 23



Breaking Novak’s record required a once in a lifetime player



That’s exactly what Jannik is



pic.twitter.com/8SGN6Xbo7Z — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 14, 2026

Πλέον, ο νεαρός Ιταλός περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του στον μεγάλο τελικό της Ρώμης, ο οποίος και θα προκύψει από το ζευγάρι Μεντβέντεφ–Λανταλούθε.