Ο Κάρολ Σφιντέρσκι κοντά στην έξοδο από τον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με τους Πολωνούς

Ο Κάρολ Σφιντέρσκι έχασε τη θέση του στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού μετά και την έλευση του Ανδρέα Τεττέη -παρά τις φήμες- παρέμεινε στην ομάδα μετά τη μετεγγραφική περίοδο του Ιανουαρίου αλλά τα δημοσιεύματα αναφέρουν πως δεν αποκλείεται να αποχωρήσει αυτό το καλοκαίρι.

Αν και έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό μέχρι το 2028, το μέλλον του στην ομάδα χαρακτηρίζεται τουλάχιστον αβέβαιο, από τη στιγμή που το “τριφύλλι” θα κινηθεί για μετεγγραφική ενίσχυση στην επιθετική του γραμμή.

Μάλιστα στην πατρίδα του Πολωνού επιθετικού υποστηρίζουν ότι θα μετακομίσει στη Βίντζεβ Λοτζ, η οποία τον χειμώνα απέκτησε και τον Ντραγκόφσκι από τους “πράσινους”. Μοναδική προϋπόθεση φέρεται να είναι η παραμονή της ομάδας στην πρώτη κατηγορία. Αυτή τη στιγμή είναι στο +1 από την επικίνδυνη ζώνη, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε.

Την τρέχουσα σεζόν -με με τον Ντέσερς να έχει χάσει σχεδόν όλα τα ματς, λόγω τραυματισμών- ο Σφιντέρσκι έχει 45 συμμετοχές με 9 γκολ και 3 ασίστ. Συνολικά, με το “τριφύλλι” έχει 61 αγώνες με 13 γκολ κι 6 ασίστ.

Αναλυτικά όσα αναφέρουν οι Πολωνοί: “Ο Κάρολ Σφιντέρσκι ήταν απογοητευτικός αυτή τη σεζόν στον Παναθηναϊκό. Ο 29χρονος πιθανότατα θα αποχωρήσει από τον ελληνικό γίγαντα το καλοκαίρι. Όπως ανέφερε ο Πιότρ Βόλοσικ στο podcast “Ofensywni”, μία από τις ομάδες της PKO Ekstraklasa είναι έτοιμη να υπογράψει τον Σφιντέρσκι, εφόσον παραμείνει στη θέση. Στόχος είναι η Βίντζεβ Λοντζ. Ο Βόλοσικ τόνισε ότι πρόκειται για ένα σοβαρό ζήτημα.

Ο Σφιντέρσκι δεν είναι πλέον βασικός. Φαίνεται ότι θα μπορούσε να αποχωρήσει από τον σύλλογο δύο χρόνια πριν λήξει το συμβόλαιό του.

Τον χειμώνα, η Λέγκια Βαρσοβίας ήθελε τον Σφιντέρσκι. Ωστόσο, οι Έλληνες ήθελαν 2-2,5 εκατ. ευρώ. Ο ίδιος ο Σφιντέρσκι παραδέχτηκε πρόσφατα ότι θα εξετάσει τις προσφορές μετά το τέλος της σεζόν. Όπως παραδέχτηκε ο Πιότρ Βόλοσικ στο podcast “Ofensywni”, η Βίντζεβ Λοντζ αναμένεται να αποκτήσει τον Σφιντέρσκι εάν παραμείνει στην Έκστρακλασα.

“Εάν η Βίντζεβ παραμείνει στην ομάδα, η ιστορία του Κάρολ Σφιντέρσκι θα μπορούσε να αναβιώσει, καθώς ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάντα θέση γι’ αυτόν και θα μπορούσε να υπάρξει περαιτέρω αναστάτωση εκεί, με τον προπονητή Ράφα Μπενίτεθ να είναι πιθανό να φύγει. Είχαμε ήδη αναφέρει τον χειμώνα ότι ο Σφιντέρσκι μπορεί να επιστρέψει στην Πολωνία”, είπε ο Βόλοσικ.

Η Βίντζεβ θέλει έναν επιθετικό για να υποστηρίξει τον Σεμπάστιαν Μπεργιέ αυτό το καλοκαίρι. Ο Άντι Ζεκίρι, που αποκτήθηκε για περίπου δύο εκατομμύρια ευρώ, δεν έχει αποδώσει καθόλου”.