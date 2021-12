Τα προβλήματα που δημιουργεί στο ΝΒΑ ο κορονοϊός είναι τεράστια με τη λίγκα να ανακοινώνει την αναβολή ενός ακόμα ματς.

Οι Μαϊάμι Χιτ δεν συμπληρώνουν το μίνιμουμ των οκτώ παικτών που απαιτείται για να κατέβουν στον αγώνα με τους Σαν Αντόνιο Σπερς και έτσι το ΝΒΑ οδηγήθηκε στην απόφαση της αναβολής. Άξιο αναφοράς είναι πως αυτός είναι ο δέκατος αγώνας που αναβάλλεται μέσα στο 2021 και η συνέχεια, όπως όλα δείχνουν, αναμένεται δύσκολη για το καλύτερο πρωτάθλημα μπάσκετ στον κόσμο.

This is the 10th NBA game postponed this season. Miami had a combination of Covid cases and injuries that left them short of eight available players. https://t.co/9qTjamHQuq