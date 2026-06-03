Η UEFA έκοψε ομάδα του Conference League για εμπλοκή σε στημένα παιχνίδια

Η Τουράν Τοβούζ από το Αζερμπαϊτζάν δεν πήρε την έγκριση της UEFA για να συμμετάσχει στο επόμενο Conference League και θα πάει στο CAS για να μη χάσει το “εισιτήριο” που κέρδισε μέσα από το πρωτάθλημα της χώρας της.

Η UEFA ανακοίνωσε ότι η Τουράν Τοβούζ κηρύχθηκε μη επιλέξιμη για συμμετοχή στο Conference League της επόμενης σεζόν, καθώς εμπλέκεται σε δραστηριότητες που στόχο έχουν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα αγώνων. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εφέσεων της UEFA δήλωσε ότι η Τουράν Τοβούζ δεν πληρούσε τα κριτήρια εισαγωγής, επειδή «εμπλέκεται άμεσα ή/και έμμεσα σε δραστηριότητα που στοχεύει στη ρύθμιση ή τον επηρεασμό του αποτελέσματος ενός αγώνα σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο».

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Η απόφαση αυτή της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας έρχεται μετά την κατάκτηση από την Τουράν Τοβούζ της τρίτης θέσης στο πρωτάθλημα του Αζερμπαϊτζάν, χάρη στην οποία κανονικά η ομάδα θα εξασφάλιζε το «εισιτήριο» για τα προκριματικά του Conference League.

Ο σύλλογος γνωστοποίησε ότι η απόφαση βασίστηκε σε πειθαρχική υπόθεση του 2019, όπου η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Αζερμπαϊτζάν (AFFA) τιμώρησε επτά από τους παίκτες της Τουράν Τοβούζ με αποκλεισμό από κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο για «στημένους» αγώνες.

«Την αγωνιστική περίοδο 2025-26, ολοκληρώσαμε τη σεζόν στην τρίτη θέση, ακολουθώντας όλες τις αθλητικές αρχές, και κερδίσαμε το δικαίωμα να παίξουμε στο Conference League, κάτι που δικαιούμαστε» αναφέρει ο σύλλογος στη σχετική ανακοίνωσή του και προσθέτει: «Η Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA διεξήγαγε έρευνα για το εάν ο σύλλογός μας πληρούσε τα κριτήρια. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Πειθαρχική Επιτροπή της AFFA απαγόρευσε σε επτά παίκτες της ομάδας μας, οι οποίοι αγωνίστηκαν στην Α΄ κατηγορία τη σεζόν 2019-20, να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το ποδόσφαιρο».

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Ο σύλλογος υπογραμμίζει ότι θα λάβει «όλα τα νομικά μέτρα» και θα προσφύγει στο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS), προκειμένου να ανατρέψει την απόφαση της UEFA και να διασφαλίσει τη συμμετοχή του στο Conference League.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ