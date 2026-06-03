Αθλητικά

Το τζετ του Μάικλ Τζόρνταν προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Μυκόνου

Στην Ελλάδα για ένα ακόμη καλοκαίρι ο 6 φορές πρωταθλητής του NBA
Το τζετ του Μάικλ Τζόρνταν προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Μυκόνου
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Το προσωπικό τζετ του θρύλου του NBA, Μάικλ Τζόρνταν, εντοπίστηκε στη Μύκονο, όπου και φαίνεται ότι κάνει για μία ακόμη χρονιά τις διακοπές του, ο κορυφαίος παίκτης του μπάσκετ όλων των εποχών

Το Gulfstream G650ER εμφανίστηκε στο αεροδρόμιο της Μυκόνου την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 και δεν πέρασε απαρατήρητο, αφού φέρει και το σύμβολο του Μάικλ Τζόρνταν στο πίσω μέρος του.

Την είδηση έκανε μάλιστα γνωστή η ομάδα μπάσκετ της Μυκόνου, η οποία και ανέβασε στους επίσημους λογαριασμούς της στα social media το σχετικό video και έγραψε: “Αεροδρόμιο Μυκόνου. Μόλις τώρα”.

Το τζετ έχει το όνομα Ν236MJ.

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Αθλητικά
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