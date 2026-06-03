Το τζετ του Μάικλ Τζόρνταν προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Μυκόνου

Το προσωπικό τζετ του θρύλου του NBA, Μάικλ Τζόρνταν, εντοπίστηκε στη Μύκονο, όπου και φαίνεται ότι κάνει για μία ακόμη χρονιά τις διακοπές του, ο κορυφαίος παίκτης του μπάσκετ όλων των εποχών

Το Gulfstream G650ER εμφανίστηκε στο αεροδρόμιο της Μυκόνου την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 και δεν πέρασε απαρατήρητο, αφού φέρει και το σύμβολο του Μάικλ Τζόρνταν στο πίσω μέρος του.

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Την είδηση έκανε μάλιστα γνωστή η ομάδα μπάσκετ της Μυκόνου, η οποία και ανέβασε στους επίσημους λογαριασμούς της στα social media το σχετικό video και έγραψε: “Αεροδρόμιο Μυκόνου. Μόλις τώρα”.

Το τζετ έχει το όνομα Ν236MJ.