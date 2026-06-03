Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Οριστικά εκτός και ο Κώστας Σλούκας για τους «πράσινους»

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει σε λίγη ώρα (03/06/26, 21:00, Live από το Newsit.gr) τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ για τον πρώτο τελικό της GBL, με τον Κώστα Σλούκα να μένει εκτός λόγω του τραυματισμού του, για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Ο Κώστας Σλούκας δεν κατάφερε να ανεβάσει ρυθμούς ούτε την τελευταία στιγμή, με αποτέλεσμα να “κοπεί” από τη 12άδα του Παναθηναϊκού για τον πρώτο τελικό της GBL κόντρα στον Ολυμπιακό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Εργκίν Αταμάν είναι έτσι αναγκασμένος να κάνει… αλχημείες στο ρόστερ του για το ντέρμπι του ΣΕΦ, αφήνοντας εκτός της 6άδας των ξένων και τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, με τον Τι Τζέι Σορτς να είναι πλέον απαραίτητος για τα γκαρντ.