Αθλητικά

Ολεξάντρ Ζούμπκοφ: Οι πρώτες στιγμές στην ΑΕΚ και η βόλτα του στην Allwyn Arena

Το video της ΚΑΕ ΑΕΚ για την παρουσία του Ολεξάντρ Ζούμπκοφ στην Allwyn Arena
Ολεξάντρ Ζούμπκοφ: Οι πρώτες στιγμές στην ΑΕΚ και η βόλτα του στην Allwyn Arena
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Ο Ολεξάντρ Ζούμπκοφ είναι κι επίσημα παίκτης της ΑΕΚ, αφού ανακοινώθηκε η μετεγγραφή του στην Ένωση και ο ίδιος φόρεσε για πρώτη φορά την κιτρινόμαυρη φανέλα.

Μετά τις υπογραφές στο νέο του συμβόλαιο με την ΑΕΚ, ο Ολεξάντρ Ζούμπκοφ παρουσιάστηκε από τη νέα του ομάδα και είχε την ευκαιρία να πατήσει για πρώτη φορά το χορτάρι στην Allwyn Arena.

Ο 29χρονος Ουκρανός εξτρέμ ξεναγήθηκε και στο Μουσείο της ΑΕΚ, ενώ έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της Ένωσης, αναφέροντας τα εξής: «Πρώτα απ’ όλα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι μια σπουδαία ευκαιρία να γίνω μέλος αυτού του καταπληκτικού συλλόγου. Και ελπίζω να έχουμε όλοι μαζί επιτυχίες. Σας ευχαριστώ».

 
 
 
 
 
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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΑΕΚ ATHENS FC (@aekfc_official)

O Ολεξάντρ Ζούμπκοφ είναι η πρώτη φετινή μετεγγραφή της ΑΕΚ.

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