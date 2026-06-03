Ολεξάντρ Ζούμπκοφ: Οι πρώτες στιγμές στην ΑΕΚ και η βόλτα του στην Allwyn Arena

Ο Ολεξάντρ Ζούμπκοφ είναι κι επίσημα παίκτης της ΑΕΚ, αφού ανακοινώθηκε η μετεγγραφή του στην Ένωση και ο ίδιος φόρεσε για πρώτη φορά την κιτρινόμαυρη φανέλα.

Μετά τις υπογραφές στο νέο του συμβόλαιο με την ΑΕΚ, ο Ολεξάντρ Ζούμπκοφ παρουσιάστηκε από τη νέα του ομάδα και είχε την ευκαιρία να πατήσει για πρώτη φορά το χορτάρι στην Allwyn Arena.

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Ο 29χρονος Ουκρανός εξτρέμ ξεναγήθηκε και στο Μουσείο της ΑΕΚ, ενώ έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της Ένωσης, αναφέροντας τα εξής: «Πρώτα απ’ όλα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι μια σπουδαία ευκαιρία να γίνω μέλος αυτού του καταπληκτικού συλλόγου. Και ελπίζω να έχουμε όλοι μαζί επιτυχίες. Σας ευχαριστώ».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΑΕΚ ATHENS FC (@aekfc_official)

O Ολεξάντρ Ζούμπκοφ είναι η πρώτη φετινή μετεγγραφή της ΑΕΚ.