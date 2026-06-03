«Καταρρακωμένη» η Αρίνα Σαμπαλένκα μετά τον αποκλεισμό στο Roland Garros: «Θέλω να σταματήσω το τένις»

Η Αρίνα Σαμπαλένκα ηττήθηκε με 2-1 σετ (3-6, 7-5, 6-0) από την Ντιάνα Σνάιντερ, μετά από ένα απίθανο μπλακ άουτ στο δεύτερο σετ, με αποτέλεσμα τον πρόωρο αποκλεισμό της από το Roland Garros.

Η περσινή φιναλίστ του Roland Garros και Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, Αρίνα Σαμπαλένκα αποκλείστηκε φέτος στα προημιτελικά από το Νο23 του κόσμου και έτσι εμφανίστηκε… καταρρακωμένη στη συνέντευξη Τύπου του Roland Garros.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Καμία σκέψη, κανένα, συναίσθημα, απλά θέλω να σταματήσω το τένις αυτή τη στιγμή. Θα δούμε σε λίγες μέρες ελπίζω και θα επιστρέψω πνευματικά. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω (σ.σ. πως θα επανέλθει). Ξέρετε αυτά τα δωμάτια που μπαίνεις μέσα και σπας τα πάντα; Μάλλον θα περάσω όλη τη μέρα αύριο εκεί καταστρέφοντας πράγματα, μπορεί να βοηθήσει, μπορεί και όχι”.

Raw emotion from Sabalenka



Aryna Sabalenka opens up on her emotions after defeat, saying she hopes to reset mentally over the next few days pic.twitter.com/wgNG0NSJO4 — TNT Sports (@tntsports) June 3, 2026

Η Σαμπαλένκα κατέκτησε πέρυσι δύο Γκραν Σλαμ, αλλά φέτος έχει 0/2.