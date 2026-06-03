Αθλητικά

«Καταρρακωμένη» η Αρίνα Σαμπαλένκα μετά τον αποκλεισμό στο Roland Garros: «Θέλω να σταματήσω το τένις»

Η Αρίνα Σαμπαλένκα
Η Αρίνα Σαμπαλένκα μετά τον αποκλεισμό της στο Roland Garros / REUTERS/Stephanie Lecocq
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Η Αρίνα Σαμπαλένκα ηττήθηκε με 2-1 σετ (3-6, 7-5, 6-0) από την Ντιάνα Σνάιντερ, μετά από ένα απίθανο μπλακ άουτ στο δεύτερο σετ, με αποτέλεσμα τον πρόωρο αποκλεισμό της από το Roland Garros.

Η περσινή φιναλίστ του Roland Garros και Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, Αρίνα Σαμπαλένκα αποκλείστηκε φέτος στα προημιτελικά από το Νο23 του κόσμου και έτσι εμφανίστηκε… καταρρακωμένη στη συνέντευξη Τύπου του Roland Garros.

“Καμία σκέψη, κανένα, συναίσθημα, απλά θέλω να σταματήσω το τένις αυτή τη στιγμή. Θα δούμε σε λίγες μέρες ελπίζω και θα επιστρέψω πνευματικά. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω (σ.σ. πως θα επανέλθει). Ξέρετε αυτά τα δωμάτια που μπαίνεις μέσα και σπας τα πάντα; Μάλλον θα περάσω όλη τη μέρα αύριο εκεί καταστρέφοντας πράγματα, μπορεί να βοηθήσει, μπορεί και όχι”.

Η Σαμπαλένκα κατέκτησε πέρυσι δύο Γκραν Σλαμ, αλλά φέτος έχει 0/2.

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