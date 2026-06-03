Ολυμπιακός: Εκτός Χολ και Νιλικίνα από τον πρώτο τελικό με τον Παναθηναϊκό

Γνωστή έγινε η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για τον πρώτο τελικό της Greek Basketball League με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να αφήσει εκτός εξάδας ξένων του Ολυμπιακού τους Ντόντα Χολ και Φρανκ Νιλικίνα, προτιμώντας τους Ταϊρίκ Τζόουνς και Κόρι Τζόσεφ.

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Εκτός οκτάδας ξένων είναι οι Μόντε Μόρις, Σακίλ ΜακΚίσικ, Μουστάφα Φαλ, η σεζόν των οποίων ολοκληρώθηκε πρόωρα.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τόμας Γουόκαπ, Κόρι Τζόσεφ, Τάισον Γουορντ, Εβάν Φουρνιέ, Όμηρος Νετζήπογλου, Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Σάσα Βεζένκοβ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ταϊρίκ Τζόουνς.