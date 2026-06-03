Αθλητικά

Ολυμπιακός: Εκτός Χολ και Νιλικίνα από τον πρώτο τελικό με τον Παναθηναϊκό

Η εξάδα ξένων που επέλεξε ο Γιώργος Μπαρτζώκας
Ο Χολ
Ο Χολ πανηγυρίζει κόντρα στη Μονακό (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Γνωστή έγινε η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για τον πρώτο τελικό της Greek Basketball League με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να αφήσει εκτός εξάδας ξένων του Ολυμπιακού τους Ντόντα Χολ και Φρανκ Νιλικίνα, προτιμώντας τους Ταϊρίκ Τζόουνς και Κόρι Τζόσεφ.

Εκτός οκτάδας ξένων είναι οι Μόντε Μόρις, Σακίλ ΜακΚίσικ, Μουστάφα Φαλ, η σεζόν των οποίων ολοκληρώθηκε πρόωρα.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τόμας Γουόκαπ, Κόρι Τζόσεφ, Τάισον Γουορντ, Εβάν Φουρνιέ, Όμηρος Νετζήπογλου, Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Σάσα Βεζένκοβ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ταϊρίκ Τζόουνς.

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