Οι Μιλγουόκι Μπακς θα αντιμετωπίσουν τους Μπόστον Σέλτικς, ανήμερα των Χριστουγέννων σύμφωνα με τον έγκριτο ρεπόρτερ Σαμς Σαράνια.

Ο ρεπόρτερ που ειδικεύεται στα θέματα του NBA, Σαμς Σαράνια γνωστοποίησε μερικά παιχνίδια του προγράμματος, στα οποία περιλαμβάνεται το πρόγραμμα των Χριστουγέννων, με τον αγώνα των Μιλγουόκι Μπακς με τους Μπόστον Σέλτικς, αναμφίβολα κεντρίζει όλα τα βλέμματα.

Sources: NBA’s 2022 Christmas Day schedule: Bucks at Celtics 76ers at Knicks Suns at Nuggets Lakers at Mavericks Grizzlies at Warriors

Ο γνωστός δημοσιογράφος, μάλιστα αποκάλυψε και το εναρκτήριο παιχνίδι της κορυφαίας μπασκετικής διοργάνωσης, το οποίο θα είναι το ντέρμπι του Λος Άντζελες ανάμεσα στους Λέικερς και στους Κλίπερς.

The first Lakers-Clippers game of the 2022-23 NBA season is scheduled for Oct. 20 at https://t.co/lur8Hbuv0r Arena, sources tell @TheAthletic @Stadium.



LeBron James-Anthony Davis vs. Kawhi Leonard-Paul George again for first time since Dec. 22, 2020.