Σάλος στην Τουρκία με οπαδούς της Φράιμπουργκ που ούρησαν σε μνημείο του Κεμάλ Ατατούρκ

Οι οπαδοί της Φράιμπουργκ αποχώρησαν απογοητευμένοι από την Κωνσταντινούπολη, μετά την ήττα της ομάδας τους από την Άστον Βίλα στον τελικό του Europa League, αλλά κατάφεραν να εξαγριώσουν τους Τούρκους.

Δύο φίλοι της Φράιμπουργκ εμφανίζονται σε φωτογραφία να ουρούν σε μνημείο του Κεμάλ Ατατούρκ στην Κωνσταντινούπολη, γεγονός που έχει προκαλέσει σάλο στα social media, με “βολές” εναντίον τους από την τουρκική πλευρά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρότι ο τελικός ήταν κόντρα στην αγγλική Άστον Βίλα, οι οπαδοί της Φράιμπουργκ προσέβαλαν την ιστορική προσωπικότητα της Τουρκίας και φέρονται να… καταζητούνται στην Κωνσταντινούπολη.





UEFA Avrupa Ligi finali için İstanbul’a gelen iki Freiburg taraftarı, Dolmabahçe’deki Atatürk heykeline i**yerek büyük tepki çekti.



Skandal görüntüler infial yarattı! pic.twitter.com/3Ca8eE5iDD — Ajanshaber1903 (@AjansHaber_1903) May 20, 2026

Πιθανότατα βέβαια όλοι οι οπαδοί των Γερμανών έχουν φύγει από τη χώρα.