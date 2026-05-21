Σάλος στην Τουρκία με οπαδούς της Φράιμπουργκ που ούρησαν σε μνημείο του Κεμάλ Ατατούρκ

Οι οπαδοί της Φράιμπουργκ στον τελικό του Europa League
Οι οπαδοί της Φράιμπουργκ αποχώρησαν απογοητευμένοι από την Κωνσταντινούπολη, μετά την ήττα της ομάδας τους από την Άστον Βίλα στον τελικό του Europa League, αλλά κατάφεραν να εξαγριώσουν τους Τούρκους.

Δύο φίλοι της Φράιμπουργκ εμφανίζονται σε φωτογραφία να ουρούν σε μνημείο του Κεμάλ Ατατούρκ στην Κωνσταντινούπολη, γεγονός που έχει προκαλέσει σάλο στα social media, με “βολές” εναντίον τους από την τουρκική πλευρά.

Παρότι ο τελικός ήταν κόντρα στην αγγλική Άστον Βίλα, οι οπαδοί της Φράιμπουργκ προσέβαλαν την ιστορική προσωπικότητα της Τουρκίας και φέρονται να… καταζητούνται στην Κωνσταντινούπολη.

Πιθανότατα βέβαια όλοι οι οπαδοί των Γερμανών έχουν φύγει από τη χώρα.

