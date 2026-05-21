Εργκίν Αταμάν: «Στόχος η κατάκτηση του πρωταθλήματος – Φήμες όσα γράφονται στα ΜΜΕ»

Οι δηλώσεις του προπονητής του Παναθηναϊκού στην Τουρκία
Ο Εργκίν Αταμάν σε αγώνα του Παναθηναϊκού / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI
Ο Εργκίν Αταμάν διέψευσε τα σενάρια για την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό και δήλωσε ότι στόχος του είναι να κατακτήσει το πρωτάθλημα Ελλάδας με τους “πράσινους”, στο τέλος της σεζόν.

Με τη συνάντησή του με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να έχει ακυρωθεί και τον “ισχυρό άνδρα” της ΚΑΕ Παναθηναϊκός να στέλνει μήνυμα στήριξης, ο Εργκίν Αταμάν έκανε λόγο για φήμες και προσπάθεια υπονόμευσης.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τούρκος προπονητής δήλωσε στο “TRT Spor” της πατρίδας του τα εξής: «Είμαι πολύ απογοητευμένος που δεν καταφέραμε να προκριθούμε στο Final Four. Ο νέος μας στόχος είναι η κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος. Όλα όσα γράφονται στα ΜΜΕ δεν είναι παρά φήμες και μια προσπάθεια να υπονομευθεί η ενότητα και η ακεραιότητά μας. Όλα είναι φυσιολογικά».

