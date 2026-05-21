Παναθηναϊκός: Νέο video από το Βοτανικό με θέα στην Ακρόπολη

Ο Παναθηναϊκός ανυπομονεί για την ολοκλήρωση των εργασιών στο νέο του γήπεδο στο Βοτανικό και σε ένα νέο video της “πράσινης” ΠΑΕ, φαίνονται τα έργα με φόντο την Ακρόπολη.

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις στο Βοτανικό αναμένεται να παραδοθούν σε Α.Ο. και ΠΑΕ Παναθηναϊκός μέσα στο 2027 και ήδη το ποδοσφαιρικό γήπεδο του “τριφυλλιού” έχει αρχίσει να παίρνει… σάρκα και οστά.

Η “πράσινη” ΠΑΕ δημοσίευσε έτσι και ένα νέο video, που δείχνει την εξέλιξη των εργασιών, αλλά και τη θέα που θα έχει μέρος των κερκίδων προς την Ακρόπολη και το ιστορικό μνημείο του Παρθενώνα.

Ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν στο ΟΑΚΑ και στη συνέχεια θα “μετακομίσει” στο Βοτανικό, αφού εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες.