Olympic Festival Paris 2024 στο «Σταύρος Νιάρχος» – Ένα φεστιβάλ για κάθε ηλικία αφιερωμένο στην ολυμπιακή χρονιά

Δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, αναμεταδόσεις αγώνων και πολλές εκπλήξεις μετατρέπουν το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος σε χώρο γιορτής σε ολόκληρη τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων 2024 που θα γίνουν στο Παρίσι!

Από τις 26 Ιουλίου έως τις 11 Αυγούστου, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ), σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) και υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ), διοργανώνει το Olympic Festival Paris 2024.

Το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος στο ΚΠΙΣΝ μετατρέπεται σε ένα μοναδικό σημείο συνάντησης για μικρούς και μεγάλους στο πλαίσιο των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων Παρίσι 2024. Μπορεί φέτος το καλοκαίρι η καρδιά της κορυφαίας αθλητικής διοργάνωσης να χτυπά στη Γαλλία, όμως όλες και όλοι μπορούν να πάρουν μια γεύση από τους 33ους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Olympic Festival Paris 2024 στο ΚΠΙΣΝ!

Κάθε μέρα από τις 19:00 έως τις 21:00, ένα πλούσιο πρόγραμμα με ποικίλες δραστηριότητες, καλλιτεχνικά δρώμενα, αλλά και μεταδόσεις των Αγώνων από το πρωί, συνθέτουν το παζλ του Olympic Festival Paris 2024.

Το Olympic Festival είναι προσβάσιμο σε όλους και όλες, η είσοδος στις δράσεις είναι ελεύθερη και δεν απαιτείται κράτηση θέσης.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Παρασκευή 26 Ιουλίου

Ξέφωτο, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

19.15 The Olympic Cypher, χορευτική περφόρμανς

20.30 Ζωντανή αναμετάδοση της Τελετής Έναρξης

Η Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων θα αναμεταδοθεί ζωντανά σε γιγαντοοθόνη στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος. Φέτος, το θέαμα θα είναι μοναδικό καθώς, για πρώτη φορά, η Τελετή Έναρξης βγαίνει από το στάδιο και πραγματοποιείται σε ανοιχτό χώρο – στον ποταμό Σηκουάνα.

Πριν την τελετή έναρξης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν στο Ξέφωτο την χορευτική περφόρμανς με τίτλο Τhe Olympic Cypher, σε σύλληψη, χορογραφία και καλλιτεχνική επιμέλεια του Ηλία Χατζηγεωργίου, που δημιουργήθηκε με σκοπό να αναδειχθεί το breakdance ως νέο άθλημα των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Aγώνων.

Ο Ηλίας Χατζηγεωργίου και η ομάδα χορευτών δημιουργούν ένα μεγάλο χορευτικό κύκλο (Cypher). Οι χορευτές διαχειρίζονται τον χώρο, τον χρόνο και τον αριθμό των ατόμων στον κύκλο, άλλες φορές αυτοσχεδιάζοντας πάνω σε κοινούς εννοιολογικούς άξονες και άλλοτε μέσα από χορογραφημένα μέρη, ερμηνεύοντας κάθε φορά μια μοναδική περφόρμανς υπό τους ήχους της πρωτότυπης ηλεκτρονικής μουσικής του Αλέξη Φάλαντα.

27 Ιουλίου – 11 Αυγούστου, 09.00-23.30

Park Kiosk / Ξέφωτο, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Αναμετάδοση Αγώνων

Καθημερινά οι Αγώνες θα μεταδίδονται από το πρωί σε οθόνη στο Park Kiosk, σε χώρο με σκιά, ενώ από τις 19:00 και μετά θα μεταδίδονται σε γιγαντοοθόνη στο Ξέφωτο.

Το πρόγραμμα των ελληνικών συμμετοχών είναι πλούσιο: η παρουσία ομάδων σε καλαθοσφαίριση και υδατοσφαίριση, αλλά και η εκπροσώπηση στο τένις, τον στίβο, την ενόργανη γυμναστική, την κολύμβηση και πολλά ακόμη αθλήματα, υπόσχονται δράση και πολλά μετάλλια! Ενδεικτικά αναφέρουμε τον πρώτο αγώνα της εθνικής ομάδας καλαθοσφαίρισης με τον Καναδά στις 27 Ιουλίου, τους αγώνες της εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης ανδρών στις 28 και 30 Ιουλίου με τη Ρουμανία και το Μαυροβούνιο, αντίστοιχα, και τον αγώνα της εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης γυναικών με την Ισπανία στις 31 Ιουλίου.

26 Ιουλίου – 11 Αυγούστου, 19.00 – 21.00

Μικροί και μεγάλοι επισκέπτες παίρνουν το Olympic Festival Paris 2024 Passport από τα Info Points στην Αγορά ή το Ξέφωτο και συμμετέχουν στις δράσεις, συγκεντρώνοντας σφραγίδες και λύνοντας γρίφους.

Oι δράσεις αναλυτικά:

Olympic Festival Art Zone

Ξέφωτο

Το Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος μεταμορφώνεται σε ένα μεγάλο εργαστήριο τέχνης. Μικροί και μεγάλοι με τη βοήθεια εμψυχωτών θα δημιουργήσουν τα δικά τους εικαστικά έργα και χειροτεχνίες εμπνευσμένα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες Παρίσι 2024.

Face & Body Painting

Ξέφωτο

Στον σταθμό του face painting όλοι και όλες θα γεμίσουν με χρώματα και σχέδια από τους Ολυμπιακούς Αγώνες!

Αθλητικές Δραστηριότητες

Κάθε μέρα του φεστιβάλ μια διαφορετική αθλητική εμπειρία περιμένει τους επισκέπτες καθώς θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε αγαπημένα Ολυμπιακά Αγωνίσματα.

27-30.07 Skateboarding (Canal, Ευριπίδου και Δοϊράνης)

28-29.07 Ξιφασκία (Στίβος)

30.07-01.08 Αναρρίχηση (Τοίχος Αναρρίχησης ΚΠΙΣΝ)

03-04.08 Επιτραπέζια Αντισφαίριση (Στίβος/Υπαίθρια Όργανα Γυμναστικής)

05-06.08 Τάε Κβον Ντο

07-08.08 Χειροσφαίριση (Υπαίθριος Χώρος Αθλοπαιδιών)

10-11.08 Laser Run – Μοντέρνο Πένταθλο

Εργαστήριο Ανακύκλωσης… με πετάλια!

Ξέφωτο

Το αγαπημένο αγώνισμα της ποδηλασίας και η βιωσιμότητα συνδυάζονται σε ένα διασκεδαστικό εργαστήριο ανακύκλωσης. Ένα χρησιμοποιημένο πλαστικό καπάκι είναι το μόνο που χρειάζεται να φέρουν μαζί τους οι συμμετέχοντες για να κάνουν την πιο βιώσιμη ποδηλατική «διαδρομή» και να κερδίσουν μετάλλιο!

Meet & Greet / Athletes’ Corner

Ξέφωτο

Οι επισκέπτες/τριες θα έχουν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν μαζί με αθλητές και αθλήτριες που έχουν διακριθεί σε προηγούμενους Ολυμπιακούς Αγώνες ή μόλις επέστρεψαν από το Παρίσι, αλλά και με τη μασκότ των φετινών Ολυμπιακών Αγώνων ή τους 5 Ολυμπιακούς Κύκλους. Οι αθλητές και οι αθλήτριες θα μιλήσουν για τις εμπειρίες τους, θα παρουσιάσουν το άθλημά τους και θα υπογράψουν αυτόγραφα.

Ξέφωτο

Give me Five!! Olympic Edition powered by Kotsovolos

Ξέφωτο

Διάρκεια 40 λεπτά / Έναρξη παιχνιδιού στις 19.30 και στις 20.20

Δήλωση συμμετοχής στα Info Points

Το -πολύ μεγάλων διαστάσεων- παιχνίδι γνώσεων του ΚΠΙΣΝ σε μια νέα εκδοχή, με θέμα τους Ολυμπιακούς Αγώνες! Τι ξέρετε για τους 33ους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, τη βιωσιμότητα, τη διατροφή των αθλητών και τα νέα αθλήματα; Ελάτε να αναμετρηθούμε!

Δέμα… από το Παρίσι

Ξέφωτο

Διάρκεια 20 λεπτά / Έναρξη παιχνιδιού στις 19.30, στις 20.00 και στις 20.30

Δήλωση συμμετοχής στα Info Points

Ένα δέμα γεμάτο παιχνίδια για την τέχνη και τον αθλητισμό έφτασε από το Παρίσι στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Οι συμμετέχοντες / συμμετέχουσες θα απασχοληθούν με ομαδικά και επιτραπέζια παιχνίδια με θέμα τους Ολυμπιακούς Αγώνες Παρίσι 2024.

Βιβλία με … ρόδες

Ξέφωτο

Μία κινητή βιβλιοθήκη γεμάτη βιβλία με θέμα τον αθλητισμό κάνει στάση στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Τα βιβλία θα είναι στη διάθεση όλων για ανάγνωση.

Μία καρτ-ποστάλ από… το Παρίσι

Ξέφωτο

Δημιουργήστε τη δική σας καρτ-ποστάλ – στα χρώματα των Ολυμπιακών Αγώνων Παρίσι 2024.

Κυριακή 11 Αυγούστου, 22.00

Ξέφωτο, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Ζωντανή αναμετάδοση της Τελετής Λήξης

Η Τελετή Λήξης θα αναμεταδοθεί και αυτή ζωντανά στη γιγαντοοθόνη που θα στηθεί στο Ξέφωτο. Αυτή η Τελετή θα πραγματοποιηθεί στο Stade de France στο Saint-Denis και θα περιλαμβάνει, ανάμεσα σε πολλά άλλα, μία φαντασμαγορική χορογραφία βασισμένη στους Ολυμπιακούς Κύκλους.

Mέγας Δωρητής ΚΠΙΣΝ: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Υποστηρικτές του Olympic Festival Paris 2024: Powerade, VISA

Με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος – Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και ενημερώσεις για αναμεταδόσεις αγώνων, παρουσία αθλητών και αθλητικές δραστηριότητες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα snfcc.org/OlympicFestivalParis2024 και στις σελίδες μας στα social media @SNFCC.