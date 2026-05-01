Αθλητικά

Γιόνας Βαλαντσιούνας: Αυτή είναι η πρόταση της Ζάλγκιρις Κάουνας στον Λιθουανό σέντερ

Η πρόταση που η λιθουανική ομάδα φέρεται να έχει κάνει στον 33χρονο σέντερ
ΦΩΤΟ Reuters

Η Ζάλγκιρις Κάουνας θέλει να κάνει δικό της τον Γιόνας Βαλαντσιούνας, θέλοντας να επαναπατρίσει τον 33χρονο σέντερ, ελπίζοντας πως ο διεθνής Λιθουανός σέντερ θα αποχωρήσει από το NBA το καλοκαίρι και θα γυρίσει στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με το “BasketNews” η Ζαλγκιρις Κάουνας είναι διατεθειμένη να δώσει διετές συμβόλαιο στον Γιόνας Βαλαντσιούνας, με ετήσιες απολαβές που θα ξεπερνούν τα δύο εκατομμύρια ευρώ.

Ο Βαλαντσιούνας έχει συμβόλαιο για άλλη μία σεζόν με τους Νάγκετς, είναι πολύ πιθανό να μείνει ελεύθερος από την ομάδα του NBA, αφού η ομάδα του Ντένβερ δεν δείχνει διάθεση να ενεργοποιήσει την team option που διαθέτει.

Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, η Ζάλγκιρις δεν είναι η μόνη που έχει δείξει ενδιαφέρον για τον Λιθουανό σέντερ.

Τη φετινή σεζόν, ο Βαλαντσιούνας αγωνίστηκε σε 65 παιχνίδια της κανονικής περιόδου και μέτρησε 8,7 πόντους, 5,1 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ σε 13,4 λεπτά συμμετοχής, όντας ο δεύτερος σέντερ των Νάγκετς πίσω από τον Νίκολα Γιόκιτς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo