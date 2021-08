Ο Κώστας Τσιμίκας θα θυμάται για καιρό τη δεύτερη αγωνιστική της φετινής Premier League, καθώς ήταν ο κορυφαίος της Λίβερπουλ στη νίκη επί της Μπέρνλι στο “Άνφιλντ”.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακούς έκανε την πρώτη ασίστ του στο αγγλικό πρωτάθλημα, στη συνέχεια γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους της ομάδας του και λίγο αργότερα “σάρωσε” στην ψηφοφορία για τον παίκτη του αγώνα.

Ο Τσιμίκας αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης από τους οπαδούς των “κόκκινων”, καθώς κέρδισε το 42,8% των ψήφων στο σχετικό poll της Λίβερπουλ στα social media, με τον δεύτερο Άρνολντ να έχει μόλις 26,9%.

Another solid performance from the Reds 🔴



Who gets your Player of the Match vote? 🤔 #LIVBUR