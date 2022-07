Η Γελένα Οσταπένκο έγινε η πρώτη τενίστρια που εξασφάλισε το εισιτήριο για τους «16» του φετινού Wimbledon.

Αν και έχασε το πρώτο σετ, η Γελένα Οσταπένκο επέστρεψε με εντυπωσιακό τρόπο και νίκησε τη Ρουμάνα Ιρίνα-Καμέλια Μπέγκου 3-6, 6-1, 6-1, για να προκριθεί για τρίτη φορά στην καριέρα της στον 4ο γύρο του λονδρέζικου τουρνουά.

Η 25χρονη Λετονή (Νο 12 στον κόσμο) περιμένει πλέον την αναμέτρηση της Μαρίας Σάκκαρη με τη Γερμανίδα Τατιάνα Μαρία, για να μάθει την επόμενη αντίπαλό της.

