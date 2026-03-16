Α.Ο. Παναθηναϊκός: «Όσοι αποκτήσουν διαρκείας για τη σεζόν 2026-27, θα έχουν προτεραιότητα για το Βοτανικό»

Ο Παναθηναϊκός έχει αρχίσει ήδη να κινείται σε ρυθμούς Βοτανικού και ο “πράσινος” Ερασιτέχνης ανακοίνωσε ότι όσοι οπαδοί αγοράσουν εισιτήριο διαρκείας για τη σεζόν 2026-27 θα έχουν προτεραιότητα και για τις αντίστοιχες κάρτες της μεθεπόμενης σεζόν, που αναμένεται να βρει την ομάδα στο Βοτανικό.

Οι πολυαναμενόμενες γηπεδικές εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμες στις αρχές του 2027 και ως εκ τούτου, όλες οι ομάδες του Ερασιτέχνη θα “μετακομίσουν” εκεί.

Η ανακοίνωση του Α.Ο. Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας και καλεί όσους-ες δεν είναι μέλη, να ενταχθούν στη «Μάνα του λόχου» μέσα στους επόμενους 2.5 μήνες για να έχουν τον πρώτο λόγο στα διαρκείας της ΠΑΕ στον Βοτανικό.

Ο Σύλλογος κινείται σε ρυθμούς Βοτανικού και το έργο παίρνει σταδιακά «σάρκα και οστά» . Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ο Παναθηναϊκός Α.Ο. κινούνται μαζί για την επόμενη ημέρα.

Η ΠΑΕ με επίσημη ενημέρωση της γνωστοποίησε ότι τη νέα σεζόν (2026-2027) η έδρα της θα είναι το ΟΑΚΑ και έπειτα έρχεται ο Βοτανικός.

Σε αυτό το πλαίσιο γνωστοποιήθηκε ότι υπό προϋποθέσεις, όσοι αποκτήσουν διαρκείας τη σεζόν 2026-27, θα έχουν προτεραιότητα στην αγορά κάρτας διαρκείας της πρώτης σεζόν στο νέο μας σπίτι, την αγωνιστική περίοδο 2027-28.

Σε ό,τι αφορά στον τρόπο απόκτησης διαρκείας ποδοσφαίρου για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, θα προκύψουν δύο προνομιούχες κατηγορίες κατόχων διαρκείας.

Το πρώτο γκρουπ προτεραιότητας θα αφορά όσους έχουν διαρκείας στην τρέχουσα περίοδο (2025-26) και θα αποκτήσουν και την επόμενη σεζόν (2026-27).

Το δεύτερο γκρουπ προτεραιότητας θα αφορά όσους αγοράσουν διαρκείας την επόμενη σεζόν (2026-27), έχοντας παράλληλα προβεί έως τις 31 Μαΐου 2026 σε εγγραφή τους ως μέλη του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου.

Οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να γίνουν μέλη ως εξής:

