Ο Μπούντιμιρ Μπούντα Σόμπατ κατάφερε να κάνει κάτι ασύλληπτο. Μοιάζει απίθανο, αλλά ο 54χρονος Κροάτης κατάφερε να κρατήσει την αναπνοή του κάτω από το νερό για 24 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε ο ίδιος.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο Μπούντιμιρ Μπούντα Σόμπατ ξεπέρασε τον εαυτό του το περασμένο Σάββατο. Η απίστευτη προσπάθεια του έγινε σε πισίνα πόλης Σισάκ της Κροατίας, παρουσία γιατρών, δημοσιογράφων και κόσμου που βρισκόταν στο σημείο για να στηρίξουν τον Κροάτη.

Budimir Buda Šobat, 54, managed to break his own record, setting a new time of 24 minutes and 33 seconds for holding his breath under water.



Read more: https://t.co/O1RCL0S1M5



This article was fact-checked by Oigetit✅#Record #Diver



Video: @DailyMailUK pic.twitter.com/x5uH1LgQ9e