ΑΕΚ – Ρίτας: H Ένωση εξασφάλισε κι άλλα εισιτήρια για τον τελικό του BCL

Η ανακοίνωση που εξέδωσε η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ
To κιτρινόμαυρο χρώμα στο “Palau Municipal d’Esports”, στον τελικό του BCL μεταξύ της ΑΕΚ και της Ρίτα, θα είναι ακόμα πιο έντονο, κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο να συμβεί, μετά την πρόκριση της Ένωσης επί της Μάλαγα.

Όπως έγινε γνωστό, η ΚΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε κι άλλα εισιτήρια για τον τελικό του Σαββάτου (09.05.2026, 21:00, Newsit.gr) με τη Ρίτας.

Η ανακοίνωση

Η AEK BC ενημερώνει τους φιλάθλους της, ότι εξασφάλισε νέα παρτίδα εισιτηρίων για τον μεγάλο Τελικό του F4 του BCL (09/05, 21:00, όπου η «Βασίλισσα» θ’ αντιμετωπίσει τη Ρίτας.

Τα διαθέσιμα εισιτήρια αφορούν στο άνω διάζωμα και διατίθενται στην τιμή των 50 ευρώ. Φυσικά, στην τιμή αυτή Λ συμπεριλαμβάνεται και ο Μικρός Τελικός.

Η διάθεση πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας της more.com, μέσω του κάτωθι LINK:

https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/bcl-final-four-2026/

