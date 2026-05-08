Κριστιάνο Ρονάλντο: Οπαδοί της Αλ Σαμπάμπ φώναζαν ρυθμικά «Μέσι, Μέσι» και ο Πορτογάλος απάντησε με χειρονομία

Ο Πορτογάλος σταρ δεν άφησε αναπάντητο το πικάρισμα των Σαουδαράβων στο πρόσωπό του
Η ποδοσφαιρική κόντρα του Κριστιάνο Ρονάλντο και του Λιονέλ Μέσι συνεχίζεται παρότι τα χρόνια έχουν περάσει και οι δύο τους αγωνίζονται σε διαφορετικές Ηπείρους. Αυτή τη φορά οι οπαδοί της Αλ Σαμπάμπ αποφάσισαν να πικάρουν τον Πορτογάλο.

Οι φίλοι της ομάδας από τη Σαουδίκη Αραβία στο ματς με την Αλ Νασρ, στο οποίο ηττήθηκαν 4-2, αποφάσισαν να φωνάξουν ρυθμικά το όνομα του Λιονέλ Μέσι, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να κάνει αρχικά ειρωνικά τον μαέστρο και στη συνέχεια να πιάνει τα γεννητικά του όργανα.

Μπορεί να έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τις κόντρες των δύο στα Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα, όμως οι φίλοι του ποδοσφαίρου που έχουν όρεξη για πικάρουν τον Πορτογάλο θα συνεχίσουν να το κάνουν μέχρι να ολοκληρώσει την καριέρα του.

 

Πάντως, σε συνεντεύξεις που έχουν δώσει και οι δύο στο παρελθόν έχουν τονίσει ότι έχουν καλές σχέσεις μεταξύ τους, παρά την αναγκαστική αντιπαλότητα εντός του αγωνιστικού χώρου.

