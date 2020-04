Ο Ντέιβιντ Μπλατ είχε αναλάβει ρόλο συμβούλου στους Νιου Γιορκ Νικς, αλλά η συνεργασία των δύο πλευρών φαίνεται ότι θα λήξει άδοξα εν μέσω κορονοϊού.

Μετά την αποχώρησή του από την Ελλάδα και τον Ολυμπιακό, ο Μπλατ είχε ανακοινώσει ότι θα επιστρέψει στη Νέα Υόρκη, βάζοντας τέλος στην προπονητική του καριέρα λόγω του σοβαρού προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει.

Παράλληλα όμως, ανέλαβε ρόλο συμβούλου στους Νικς, αναλαμβάνοντας πια ένα νέο ρόλο στο NBA, όπου είχε προπονήσει και τον Λεμπρόν Τζέιμς ως κόουτς των Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Η συμφωνία του με τους Νικς ανακοινώθηκε στα τέλη του 2019, αλλά αμέσως μετά υπήρξαν αλλαγές στη διοίκησή τους, ενώ και ο κορονοϊός άλλαξε τα δεδομένα σε ολόκληρη τη λίγκα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού λοιπόν, η συνεργασία του με την ομάδα θα έχει άδοξο τέλος, αφού θα πρέπει ήδη να θεωρείται παρελθόν, μετά από σχετική απόφαση της νέας διοίκησης.

