Λουτσέσκου μετά το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: «Απογοήτευση για την ηλιθιότητα που δείξαμε στο τέλος»

Οι δηλώσεις του προπονητή του ΠΑΟΚ μετά την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό
Ο Λουτσέσκου στη Λεωφόρο (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)
Ο ΠΑΟΚ έμεινε στην ισοπαλία με 2-2 κόντρα στον Παναθηναϊκό για την 6η και τελευταία αγωνιστική των πλέι οφ της Super League, με αποτέλεσμα να χάσει μέσα από τα… χέρια του το “εισιτήριο” για το Champions League, αναγκάζοντας τον Ραζβάν Λουτσέσκου να κάνει λόγο για “ηλιθιότητα”.

Παρότι προηγήθηκε με 2-0 στο ματς με τον Παναθηναϊκό και η ΑΕΚ του έκανε το… δώρο στην Allwyn Arena, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να μείνει στην ισοπαλία και την 3η θέση της βαθμολογίας, γεγονός που προκάλεσε την απογοήτευση του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Οι δηλώσεις του Λουτσέσκου

«Η λέξη απογοήτευση είναι μικρή για να περιγράψει τα συναισθήματά μου αυτή τη στιγμή. Απογοήτευση για τα γκολ που δεχτήκαμε, που δεν μπορέσαμε να βγάλουμε τη μπάλα από τη περιοχή μας, για τις χαμένες ευκαιρίες, για όλα. Και για τις ωραίες στιγμές αλλά και για την… ηλιθιότητα που δείξαμε στο τέλος.

Δεν θέλω να συζητήσω κάτι για το μέλλον, θα προσερχόμουν ίσως για λίγη παραπάνω βοήθεια από εκεί… ψηλά, για τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε φέτος και να αλλάξουμε τον τρόπο που θα αντιμετωπίζαμε τις δυσκολίες που μας προέκυψαν».

