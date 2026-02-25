ΑΕΚ: Άνοιξαν κι άλλες θύρες στο Πανθεσσαλικό, συνεχίζεται η διάθεση εισιτηρίων για το παιχνίδι με το Βόλο

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει το Βόλο στο Πανθεσσαλικό για την 23η αγωνιστική της Super League (01/03/26, 17:30) και μετά το χθεσινό (24/02/26) παροξυσμό για ένα εισιτήριο, άνοιξαν και άλλες θύρες για να καλυφθούν οι ανάγκες της Ένωσης.

Οι φίλοι της ΑΕΚ εξάντλησαν μέσα σε τρεις ώρες 8.000 εισιτήρια και αυτό ανάγκασε τους διοργανωτές να ανοίξουν και άλλες θύρες στο Πανθεσσαλικό, το οποίο θα κιτρινίσει.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει ότι για την αναμέτρηση της 23ης αγωνιστικής της STOIXIMAN Super League 2025-26 με τον Βόλο ΝΠΣ (1/3 – 17:30), στο Πανθεσσαλικό, τίθενται σε κυκλοφορία για τις ανάγκες των φιλάθλων μας και εισιτήρια που αφορούν σε άλλες θύρες του Βορείου Πετάλου, καθώς και σε θύρες στα Δυτικά Άνω Διαζώματα του Σταδίου.

Για τις θύρες του Βορείου Πετάλου (τιμή 20 ευρώ).

Για τις θύρες στα Δυτικά Άνω Διαζώματα (τιμή 30 ευρώ).

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την είσοδο στο γήπεδο είναι υποχρεωτική η ενεργοποίηση των εισιτηρίων μέσω της εφαρμογής gov.gr Wallet. Η διαδικασία είναι η ίδια με αυτή που ισχύει και στα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας μας.

Το QR Code του ηλεκτρονικού εισιτηρίου θα πρέπει απαραίτητα να ταυτοποιηθεί μέσα από την εφαρμογή και χωρίς την ταυτοποίηση αυτή δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο».