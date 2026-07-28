Αθλητικά

ΑΕΚ: Απευθείας στην Ολλανδία ο Λόβρο Μάγερ, υπέγραψε το συμβόλαιο του

Την Τετάρτη θα ανακοινωθεί η απόκτηση του Κροάτη μέσου από την ΑΕΚ
Ο Μάγερ
Ο Μάγερ σε αγώνα της Βόλφσμπουργκ / Tom Weller/picture-alliance/dpa/AP Images
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Παίκτης της ΑΕΚ είναι πλέον ο Λόβρο Μάγερ, καθώς υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με την Ένωση και αύριο Τετάρτη (29/07/26) αναμένεται να ανακοινωθεί η απόκτησή του από την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.

Ο Λόβρο Μάγερ ταξίδεψε απευθείας για την Ολλανδία, όπου συνεχίζει την προετοιμασία της η ΑΕΚ και πέρασε εκεί από ιατρικές εξετάσεις, για να βάλει στη συνέχεια και την υπογραφή του στο συμβόλαιο με την Ένωση.

Ο Κροάτης μέσος θα μπορέσει έτσι να ενσωματωθεί άμεσα στην προετοιμασία της νέας του ομάδας, ώστε να προλάβει να τεθεί στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς και για τα πρώτα παιχνίδια της σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη.

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Αθλητικά
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