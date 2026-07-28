Super League: Οι ημερομηνίες της πρεμιέρας του πρωταθλήματος για τη σεζόν 2026-27

Γνωστές είναι πλέον οι ημέρες και οι ώρες όλων των αγώνων της πρεμιέρας της Super League για τη σεζόν 2026-27, με τα πρώτα παιχνίδια να είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο 22 Αυγούστου.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Super League, τα παιχνίδια ΑΕΚ – Ηρακλής, Καλαμάτα – Άρης και Ολυμπιακός – Ατρόμητος θα διεξαχθούν το Σάββατο και οι υπόλοιπες τέσσερις αναμετρήσεις την Κυριακή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα ανοίξει την αυλαία της νέας σεζόν, υποδεχόμενη στην Allwyn Arena τον Ηρακλή, ενώ λίγο αργότερα, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θα ακολουθήσουνε με τους αγώνες κόντρα σε Κηφισιά και Λεβαδειακό αντίστοιχα, μία ημέρα αργότερα.

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας

Σάββατο 22/8

20:00 ΑΕΚ – Ηρακλής

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

20:00 Καλαμάτα – Άρης

22:00 Ολυμπιακός – Ατρόμητος

Κυριακή 23/8

19:30 ΟΦΗ – Βόλος

21:00 Παναθηναϊκός – Κηφισιά

21:00 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

21:30 Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης