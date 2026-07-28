Μάικλ Φελπς: «Δεν ήθελα να ζήσω άλλο, ευτυχώς δεν είχα περισσότερα χάπια εκείνο το βράδυ»

Ο Μαικλ Φελπς είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους αθλητές όλων των εποχών, με μία σειρά από χρυσά μετάλλια στην κολύμβηση, αλλά παράλληλα με την εκπληκτική καριέρα του, “πάλευε” με την κατάθλιψη και τις καταχρήσεις.

Σε ένα νέο ντοκιμαντέρ της γαλλικής L’Equipe, αφιερωμένο στον μέντορά του, Μπομπ Μπόουμαν, ο Μαικλ Φελπς αναφέρθηκε για μία ακόμη φορά στις δύσκολες στιγμές της ζωής του και υπογράμμισε ότι βρέθηκε κοντά στην αυτοκτονία.

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«Δεν ήθελα να ζήσω άλλο. Πήρα μόνο 30 χιλιοστόγραμμα υπνωτικών χαπιών εκείνο το βράδυ και είναι καλό που δεν είχα περισσότερα, γιατί θα τα είχα πάρει. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη προειδοποίηση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Ολυμπιονίκης της κολύμβησης.

Από την πλευρά του, ο Μπομπ Μπόουμαν θυμήθηκε για εκείνη την περίοδο: «Ήταν πολύ άρρωστος και δεν είχα καν παρατηρήσει κάποια πράγματα. Όταν συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και του πρότεινα να πάει σε κέντρο αποκατάστασης, μου είπε ότι δεν ήθελε να πάει, του είπα, “πρέπει να φύγεις. Οποιαδήποτε άλλη απόφαση είναι λάθος. Αν δεν φύγεις, δεν ξέρω τι μπορεί να σου συμβεί”».

Ο Φελπς συνεχίζει πάντως να προσέχει τον εαυτό του στη “μάχη” με την κατάθλιψη, αποκαλύπτοντας χαρακτηριστικά: «Πριν έρθω εδώ, είχα ένα ραντεβού με έναν ψυχολόγο. Είχα ένα άλλο ραντεβού χθες. Είναι μια συνεχής διαδικασία. Δεν πρόκειται ποτέ να απαλλαγώ από την κατάθλιψη και το άγχος. Το ερώτημα είναι πώς θα το αντιμετωπίσω».