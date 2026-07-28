Αθλητικά

«Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ θέλει να παραμείνει στο ΝΒΑ, αλλά η Euroleague είναι πιο ρεαλιστική» γράφουν στις ΗΠΑ

Πιο κοντά από ποτέ στη μετακόμισή του στην Ευρώπη, ο Αμερικανός πρώην MVP του NBA
Ο Γουέστμπρουκ
Ο Γουέστμπρουκ με τη φανέλα των Κινγκς / EPA/JOHN G. MABANGLO
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Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ δεν βρίσκει συμβόλαιο στο NBA και τα σενάρια για το μέλλον του έχουν “φουντώσει”, με ομάδες από τη Euroleague, όπως ο Παναθηναϊκός να συνδέονται με το όνομά του.

Παρά την εξαιρετική περσινή του σεζόν με τους Σακραμέντο Κινγκς, όπου είχε 15,2 πόντους, 6,7 ασίστ και 5,4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στο NBA, ο 37χρονος Ράσελ Γουέστμπρουκ παραμένει χωρίς ομάδα και το ενδεχόμενο “μετακόμισής” του στη Euroleague φαίνεται ότι είναι πιο πιθανό, με τον Παναθηναϊκό να εμπλέκεται με την περίπτωσή του.

Οι “πράσινοι” αναζητούν βασικό πλέι μέικερ και αν ο άλλοτε MVP του NBA αποφασίσει να έρθει στην Ευρώπη, είναι δεδομένο ότι θα εξετάσουν την περίπτωσή του.

Αυτό το σενάριο μοιάζει μάλιστα να κερδίζει έδαφος μέρα με τη μέρα, αφού σύμφωνα με τον Αμερικανό ρεπόρτερ, Έβαν Σιντέρι, υπάρχει ήδη πίεση από ευρωπαϊκές ομάδες για τον Αμερικανό γκαρντ. “Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ δέχεται έντονο ενδιαφέρον από ομάδες της Euroleague. Θέλει να παραμείνει στο NBA, όμως αυτή φαίνεται να είναι η πιο ρεαλιστική επιλογή του αυτήν τη στιγμή”, αναφέρεται χαρακτηριστικά στο εν λόγω ρεπορτάζ.

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Αθλητικά
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